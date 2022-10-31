. Астрологический прогноз на ноябрь 2022 года: что можно планировать и что нельзя делать в этом месяце

Приближается ноябрь 2022 года — месяц, в течение которого могут происходить самые непредсказуемые и трагические события. Именно в этот период существует большая вероятность применения оружия массового поражения.

Как планеты в ноябре повлияют на грядущие события

Ноябрь 2022 года богат астрологическими событиями, которые могут стать триггером различных происшествий, катастроф и военных конфликтов. Астролог Влад Росс считает, что в этом месяце не исключено применение ядерного оружия.

Такая опасность существует прежде всего из-за квадрата Сатурна и Урана, управляемых Водолеем, который на Руси всегда приводил к большим бедам.





Это время рисков, кардинальных преобразований, ухода от всего старого, изжившего себя, но оно может проходить через трагедии и беды. Ноябрь начинается в период коридора затмений, который продлится до 8 числа, но этим испытания не закончатся, поскольку весь месяц будет проходить на фоне ретроградного Марса — воинственной и конфликтной планеты.

За коридором затмений последует напряженный аспект с Нептуном и выход из ретроградного движения Юпитера. Кроме того, до середины ноября Меркурий будет находиться в Скорпионе. Поэтому первая половина месяца будет изматывающей и сложной, но с середины ноября можно ожидать некоторого затишья.

Что можно делать в ноябре 2022 года

Ноябрь — благоприятное время для образования, изучения языков, обучения чему-то новому, для размышлений и любой умственной деятельности. В этот период хорошо пойдут любые исследовательские работы, изучение истории своего рода, семьи, построение родословной ветви.

Во второй половине месяца Меркурий переходит в знак Стрельца. Это время, благоприятное для переговоров вплоть до международного уровня, дальних поездок и смены места жительства.





После 17 ноября начинается период публичности — можно регистрироваться в соцсетях, громко заявлять о себе, открывать блоги, снимать популярные видео, пытаться найти себя в ораторском искусстве. В это время можно начать заниматься общественной деятельностью, организовывать массовые мероприятия, рекламные кампании.

Во второй половине ноября можно заводить новые контакты, знакомиться с интересными людьми, создавать сообщества по интересам.

В личных отношениях у многих людей возможны перемены как позитивного, так и негативного характера. Это и встреча единственной любви на всю жизнь, и разрыв отношений. Поэтому следует сохранять бдительность и не идти на конфликты.

Что нельзя делать в ноябре 2022 года

Ноябрь — сложный и непредсказуемый месяц, поэтому бизнесменам, предпринимателям и руководителям производств не следует строить какие-то грандиозные планы на этот период. Лучше ограничить любую деятельность и перейти в режим пассивного ожидания.

В ноябре не следует заключать договоры, подписывать контракты, менять команду сотрудников, начинать новые проекты.

Постарайтесь ограничить любые покупки, особенно нельзя покупать ничего из железа (автомобили, мотоциклы, технику). По возможности деньги нужно экономить, потому что не исключены перебои с доходами и даже крупные финансовые потери, вплоть до банкротства.





Сложные взаимоотношения с коллегами или близкими людьми лучше не усугублять, а постараться найти компромисс, пойти на уступки, «закопать топор войны». В противном случае мелкие размолвки грозят перерасти в конфликты, влекущие за собой серьезные проблемы для обеих сторон.

В ноябре многие будут испытывать эмоциональные потрясения, перепады настроения, депрессии. Очень важно не поддаваться негативным эмоциям и стараться контролировать свое состояние. При необходимости следует обратиться к психологу.