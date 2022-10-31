. Авторы High On Life от создателя «Рика и Морти» рассказали о продолжительности шутера

Вадим Карасев





Игра High On Life обещает стать одним из главных релизов этого декабря. Проект выходит 13 декабря сразу в подписке Game Pass — на Xbox One, Xbox Series X | S и PC. Разработчики игры поделились информацией о том, сколько времени потребуется на ее прохождение.

Авторы High On Life рассказали, что на прохождение шутера потребуется от 10 до 25 часов, в зависимости от вашего стиля игры:

Очевидно, что это зависит от того, насколько вы привержены вопросу завершения игры, но наше среднее время только для «основного сюжета» игры составляет от 10 до 12 часов игрового процесса. Но со всеми предметами коллекционирования и побочным контентом вы можете легко провести за игрой от 20 до 25 часов.

Напомним, ранее портал IGN опубликовал первое превью High On Life, где рассказал, что в игре очень много дополнительного контента, который хочется изучать.

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