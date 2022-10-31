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Цены на газ в Европе упали

Цены на газ в Европе упалиДекабрьские фьючерсы на газ в Европе упали на восемь процентов

Стоимость декабрьских фьючерсов на газ на лондонской бирже ICE в понедельник, 31 октября, упала почти на десять процентов, до 1317 долларов за тысячу кубометров, свидетельствуют данные площадки.

По состоянию на 13:34 она скорректировалась до 1344 доллара за тысячу кубометров (минус восемь процента с начала торгов). Январские и февральские фьючерсы также падают более чем на пять процентов.

Фьючерсы привязаны к продаже газа на крупнейшем в Европе хабе TTF. В прошлом месяце ориентиром считались контракты с продажей в ноябре, которые находились на уровне 1100 за тысячу кубометров. Декабрьские фьючерсы все это время торговались дороже, поскольку инвесторы ожидали, что ближе к зиме дефицит усилится. Нынешнее падение означает снижение опасений.

Ранее глава второй по величине российской газовой компании «Новатэк» Леонид Михельсон подтвердил информацию о том, что Европа почти полностью заместила российский газ, поставки которого резко сократились в 2022 году.

До этого еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон заявила, что Европа сумела заместить почти весь не поставленный из России газ, пусть и потратила на это существенные средства.


# Экономика Экономика
По материалам: lenta.ru

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