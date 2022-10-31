. День 31 октября в истории

Всемирный день городов.

Памятная дата ООН, установленная резолюцией Генеральной Ассамблеи организации в 2013 году. Этот день учреждён с целью привлечения внимания общественности к проблемам мировой урбанизации.

По оценкам ООН, к 2050 году численность городского населения будет составлять более 6 миллиарда человек. Для сравнения, в 1950 году горожан во всем мире было всего 746 миллионов, в настоящее время их уже почти 4 миллиарда.

Международный день Чёрного моря.

В этот день в 1996 году в Стамбуле представители шести причерноморских стран — России, Украины, Болгарии, Румынии, Турции и Грузии — подписали стратегический план действий по спасению Чёрного моря. Необходимость его разработки возникла из-за опасности разрушения уникальных природных комплексов моря. Тогда же было решено учредить и этот экологический праздник.

Чёрное море — внутреннее море бассейна Атлантического океана. Проливом Босфор оно соединяется с Мраморным морем, а далее, через пролив Дарданеллы — с Эгейским и Средиземным морями. Керченским проливом соединяется с Азовским морем.

Площадь Чёрного моря составляет 422 тысячи квадратных километров (по другим данным — 436 тысячи квадратных километров). Наибольшая глубина — 2210 метров, средняя — 1240 метров.

Растительный мир Черного моря включает в себя 270 видов многоклеточных зелёных, бурых, красных донных водорослей. Здесь обитает 2,5 тысячи видов животных.

Международный день экономии.

В октябре 1924 года представители 29 стран мира провели в Милане Первый международный конгресс сберегательных банков. В заключительный день работы форума, 31 октября, у его участников родилась идея учредить специальный день, посвященный стремлению людей к сбережению и накоплению. Так появился Международный день экономии, который, по замыслу его создателей, неплохо посвятить не только экономии денег, но и экономии времени, сил, бережному отношению к вещам и тому подобным темам.

В 1989 году Международный день экономии официально закреплен директивой ООН.

День работников следственных изоляторов и тюрем.

Учрежден приказом директора Федеральной службы исполнения наказаний России (ФСИН) в 2006 году.

31 октября 1963 года коллегия Министерства охраны общественного порядка СССР приняла решение о создании специальных учреждений для содержания в них подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений — следственных изоляторов.

День работников СИЗО и тюрем — это профессиональный праздник для более чем 50 тысяч человек, работающих в структуре ФСИН России.

День сурдопереводчика в России.

Учрежден в январе 2003 года по инициативе Центрального правления Всероссийского общества глухих. Его цель — обратить внимание общества на проблемы людей с нарушениями слуха.

В России проживают более 10 миллионов слабослышащих и глухих людей. Только благодаря сурдопереводчикам, такие люди могут жить наиболее полноценно. К сожалению, в нашей стране работают всего около 1000 подобных специалистов.

Хэллоуин.

Традиционный праздник, который отмеча­ется в США и ряде других стран в канун католического Дня всех святых (1 ноября).

Хэллоуин зародился у кельтских народов (бретонцев, галлов, шотландцев и ирландцев), которые делили год на темную и светлую части. 31 октября древние кельты отмечали праздник урожая — Самхейн, после которого начиналось темное время года. Они верили, что в этот день открывались двери в потусторонний мир, и духи оказываются среди людей. Чтобы защититься от нечистой силы кельты совершали жертвоприношения и переодевались в звериные шкуры.

Самхейн продолжали праздновать и после распространения христианства на Британских островах. Чтобы как-то вытеснить его из обихода, католическая церковь c VIII века стала отмечать 1 ноября День всех святых. На основе этих двух праздников и возник Хэллоуин. Его название произошло от английского «hallowed evening» («священный вечер).

Сегодня Хэллоуин — это забавный и весёлый праздник. С наибольшим размахом его отмечают в США, куда его завезли первые ирландские иммигранты. В ночь на 1 ноября принято одеваться в забавные костюмы и устраивать маскарады. Один из главных атрибутов Хэллоуина — тыквенная голова или Светильник Джека. Это тыква, на которой вырезано усмехающееся лицо, а внутрь помещена зажжённая свеча.

В России Хэллоуин начали в конце 1990-х годов, хотя Русская православная церковь выступает против праздника.

55 лет назад (1967) был учреждён Орден Октябрьской Революции.

Награда была установлена указом Президиума Верховного Совета СССР в ознаменование 50-летия Великой Октябрьской Социалистической революции 1917 года. Орден занял второе место в табели о рангах советской наградной системы после ордена Ленина.

Им награждались граждане СССР и иностранные подданные, советские предприятия и учреждения, воинские части и соединения, а также республики, края, области и города. Орден присваивался: «за активную революционную деятельность, большой вклад в становление и укрепление Советской власти; выдающиеся заслуги в построении социализма и строительстве коммунизма; за особые отвагу и мужество, проявленные в боях с врагами Советского государства; выдающиеся заслуги в укреплении оборонной мощи страны; за активную деятельность, направленную на развитие и углубление всесторонних дружественных связей между народами Советского Союза и других государств, укрепление мира между народами».

Орден Октябрьской Революции №1 был присвоен городу Ленинграду, №2 — Москве. Последним кавалером ордена стал начальник Казахской горно-геологической экспедиции Атмагамбет Ойнарбаев.

За время существования награды было произведено 106 462 награждения.

100 лет назад (1922) ВЦИК принял Гражданский кодекс РСФСР 1922 года.

Первый российский гражданский кодекс представлял собой соединение отдельных положений дореволюционного проекта Гражданского уложения и ряда норм советских декретов.

Кодекс вступил в силу 1 января 1923 года и действовал до 1964 года.

211 лет назад (1811) открылся Императорский Царскосельский лицей

Учебное заведение для дворянских детей, где готовили высших государственных чиновников, было создано по инициативе министра народного просвещения Алексея Разумовского и министра юстиции Михаила Сперанского.

Обучение в лицее было рассчитано на 6 лет и состояло из двух трёхгодичных курсов. Лицеистов обучали нескольким иностранным языкам, наукам «нравственным», математическим и физическим, историческим, а также изящным искусствам и гимнастическим упражнениям. Воспитанники, которые готовились к военной карьере, дополнительно изучали оружие, тактику, стратегию и историю войн, военную топографию и черчение планов.

В 1843 году указом Николая I Царскосельский лицей был переведён в Петербург и переименован в Императорский Александровский лицей. В 1918 он был закрыт.

За годы существования Царскосельского лицея его окончили около 300 человек. Среди его воспитанников, поэты Александр Пушкин и Антон Дельвиг, дипломат Александр Горчаков, министр юстиции Российской империи Дмитрий Замятин, экономист Константин Веселовский.

38 лет назад (1984) в Дели было совершено покушение на Индиру Ганди.

Индира Ганди — одна из самых ярких женщин-политиков ХХ века. Возглавив в январе 1966 года правительство Индии, она стала второй в мире женщиной премьер-министром после Сиримаво Бандаранаике (глава кабинета министров Шри-Ланки).

В 1980-х годах в Индии обострились религиозные и этнические конфликты. Экстремистская организация сикхов заняла часть Золотого Храма в Амритсаре — главной святыни сикхов. Летом 1984 года по распоряжению Индиры Ганди была проведена военная операция «Голубая звезда» по очистке Золотого храма от террористов. В ходе неё погибли около тысячи человек, включая руководителей сепаратистов.

После операции Индиру Ганди неоднократно предупреждали, что экстремисты могут ей отомстит. Однако премьер-министр пренебрегала вопросами личной безопасности, а её охрана по-прежнему состояла из сикхов.

31 октября 1984 года Индира Ганди готовилась к телеинтервью с английским писателем Питером Устиновым. При выходе из своей резиденции её расстреляли два телохранителя-сикха - Беант Сингх и Сатвант Сингх. Позднее врачи обнаружили в теле Индиры Ганди 20 пуль.

81 год назад (1941) было завершено возведение Национального мемориала США на горе Рашмор.

Работы по его созданию велись 14 лет под руководством скульптора Гутзона Борглума. Из гранитной скалы высечены скульптурные портреты четырех президентов США: Джорджа Вашингтона, Томаса Джефферсона, Авраама Линкольна и Теодора Рузвельта. Высота каждого барельефа составляет 18,6 метров. Над их созданием трудились около 400 рабочих.

Монумент открывали поэтапно: в 1930 году был открыт бюст Вашингтона, в 1936 году — Джефферсона, в 1937 году — Линкольна и в 1941 году — Рузвельта.

Национальный мемориал на горе Рашмор расположен на высоте около 1 750 метров над уровнем моря и занимает площадь более пяти квадратных километров.