. Девушка с юмором показала, что скрывается за "идеальными" снимками из соцсетей (12 фото)

Вадим Карасев

Модель из Таиланда, которая известна под ником ViennaDoLL, знает только в идеальных снимках для социальных сетей. Каждый кадр должен быть безупречно выстроен, чтобы у подписчика сразу открылся рот от восторга (или зависит). Однако, тайская модель - девушка с юмором и "пластиковые" фото ей порядком надоели. Она решила поиронизировать и показать, что скрывается за "идеальными" снимками из соцсетей