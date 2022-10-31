. Девушка с юмором показала, что скрывается за "идеальными" снимками из соцсетей (12 фото)
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Девушка с юмором показала, что скрывается за "идеальными" снимками из соцсетей (12 фото)

Девушка с юмором показала, что скрывается за "идеальными" снимками из соцсетейМодель из Таиланда, которая известна под ником ViennaDoLL, знает только в идеальных снимках для социальных сетей. Каждый кадр должен быть безупречно выстроен, чтобы у подписчика сразу открылся рот от восторга (или зависит). Однако, тайская модель - девушка с юмором и "пластиковые" фото ей порядком надоели. Она решила поиронизировать и показать, что скрывается за "идеальными" снимками из соцсетей


Девушка с юмором показала, что скрывается за "идеальными" снимками из соцсетей
Девушка с юмором показала, что скрывается за "идеальными" снимками из соцсетей
Девушка с юмором показала, что скрывается за "идеальными" снимками из соцсетей
Девушка с юмором показала, что скрывается за "идеальными" снимками из соцсетей
Девушка с юмором показала, что скрывается за "идеальными" снимками из соцсетей
Девушка с юмором показала, что скрывается за "идеальными" снимками из соцсетей
Девушка с юмором показала, что скрывается за "идеальными" снимками из соцсетей
Девушка с юмором показала, что скрывается за "идеальными" снимками из соцсетей
Девушка с юмором показала, что скрывается за "идеальными" снимками из соцсетей
Девушка с юмором показала, что скрывается за "идеальными" снимками из соцсетей
Девушка с юмором показала, что скрывается за "идеальными" снимками из соцсетей
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По материалам: триникси

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