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Добыча нефти в России снизилась в октябре

Добыча нефти в России снизилась в октябре«Ъ»: производство нефти в России осталось ниже квоты ОПЕК+ в октябре

Российские компании не смогли увеличить производство нефти в октябре. Оно остается на уровне 1,47 миллиона тонн в сутки с учетом конденсата — ниже квоты ОПЕК+ и даже несколько ниже сентябрьских показателей. Об этом со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, сообщает «Коммерсантъ».

Экспорт российской нефти по морю и трубопроводам сократился на 2 процента, до 640 тысяч тонн в сутки. Такая динамика наблюдается второй месяц подряд. С апреля по август Россия наращивала добычу после мартовского провала.

Собеседники издания надеются, что в ноябре нарастить выпуск удастся за счет производства на проекте «Сахалин-1», прекращенного в мае по причине отказа от отгрузок ExxonMobil. В октябре компания вышла из проекта, но после его перезапуска поднять добычу не удалось даже до половины от планируемых значений.

Квота ОПЕК+ на добычу нефти для России составляет 10,5 миллиона баррелей в сутки, фактически в октябре добывается 10,7 миллиона с учетом конденсата. В сентябре, когда добыча составляла 10,7 миллиона баррелей, на конденсат приходилось около 8 процентов, то есть непосредственно нефти производилось менее 10 миллионов баррелей в сутки.

Максим Малков из Kept полагает, что до вступления в силу нефтяного эмбарго добыча нефти сохранится на прежнем уровне, после чего резко упадет спрос, и оперативно решить проблему не удастся. Перенаправлению на рынки за пределами Евросоюза также мешают санкции — индийские нефтеперерабатывающие заводы уже отказываются от закупок из-за опасения вторичных ограничительных мер. Такая ситуация должна привести к увеличению скидок.

Партнер Kasatkin Consulting Дмитрий Касаткин предполагает, что в декабре добыча опустится на девять процентов, до 1,3 миллиона тонн в сутки. Постепенно начинает сказываться отсутствие технологий из-за санкций, в результате добыча становится дороже по себестоимости, а доход от экспорта — ниже.

Ранее Международное энергетическое агентство (МЭА) в своем прогнозе указало, что объемы поставок нефти и газа из России в будущем вряд ли смогут вернуться к уровням 2021 года, их доля на мировом рынке будет неизбежно снижаться.

# Экономика Экономика
По материалам: lenta.ru

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