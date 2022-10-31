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Дуров раскрыл изнанку работы с Apple и возмутился

Дуров раскрыл изнанку работы с Apple и возмутилсяДуров раскритиковал Apple за затягивание проверки последнего обновления Telegram для iOS

Российский предприниматель, создатель мессенджера Telegram Павел Дуров раскрыл изнанку работы с корпорацией Apple. В посте, опубликованном в понедельник, 31 октября, в Telegram, бизнесмен возмутился действиями компании.

Дуров раскритиковал Apple за затягивание проверки последнего обновления мессенджера для устройств на базе iOS. По его словам, процесс рассмотрения новой версии приложения Telegram длится уже больше недели, хотя изначально должен был занять меньше времени. Как уточнил предприниматель, представители компании пока не назвали причину, по которой они так долго проверяют обновление.

«Apple утверждает, что проверка приложений занимает 24 часа, но, по нашему опыту, на то, чтобы любое значимое обновление продукта попало в App Store, требуется как минимум семь-десять дней. Мои знакомые, которые работают над небольшими приложениями, сообщили, что у них ситуация обстоит хуже, поскольку им приходится ждать больше месяца, чтобы у пользователей Apple появились обновленные версии приложений с исправленными ошибками», — написал Дуров.

Предприниматель добавил, что 1 ноября в странах Евросоюза (ЕС) вступит в силу «Закон о цифровых рынках». По мнению основателя Telegram, это «положит конец злоупотреблению Apple и Google рыночной властью».

Ранее Дуров сообщил, что из-за требований Apple в Telegram была отключена функция платных постов для пользователей iOS. Основатель мессенджера назвал случившееся примером того, как монополия «злоупотребляет своим доминированием на рынке за счет миллионов пользователей, которые пытаются монетизировать собственный контент».

«Закон о цифровых рынках» был предложен главой антимонопольного законодательства ЕС Маргрет Вестагер в 2020 году. Он содержит список мер, направленных на то, чтобы IT-гиганты, к которым, в частности, относятся Apple и Google, не злоупотребляли своим положением на рынке, а также на то, чтобы сделать цифровой сектор справедливым и конкурентоспособным.

# Главные новости Интернет и СМИ
По материалам: lenta.ru

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