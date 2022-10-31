. Двойняшки Аллы Пугачевой получили израильское гражданство
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Двойняшки Аллы Пугачевой получили израильское гражданство

Двойняшки Аллы Пугачевой получили израильское гражданство
Как пишут СМИ, певица Алла Пугачева закончила оформление документов на проживание в Израиле Лизы и Гарри Галкиных. Недавно выяснилось, что Алла Пугачева еще в мае этого года оформила себе израильский паспорт. Сделать это ей удалось благодаря процедуре репатриации, которую прошел её муж. Документы на получение гражданства Примадонна, судя по всему, подала еще в феврале, когда в первый раз уехала из России. При этом дети артистки получили документы только недавно. Как выяснили журналисты, двойняшки Лиза и Гарри теперь являются гражданами Израиля. Лизе и Гарри Галкиным выдали дарконы, которые имеют максимальный срок действия. По законам страны, заявку на получение паспорта могут подать только отец или мать несовершеннолетнего ребенка. При этом детям Пугачевой нужно было обязательно присутствовать при оформлении прошения.
«Елизавета Максимовна и Гарри Максимович Галкины (рождены 18 сентября 2013 года) теперь тоже – новые граждане Израиля. Как-никак, они были рождены суррогатной мамой от еврейского семени», — сообщает Dni.ru Напомним, что Пугачева внезапно уехала из страны в конце сентября. Её дети успели проучиться в подмосковной элитной гимназии всего один месяц. Перед отъездом Примадонна забрала документы двойняшек из учебного заведения. По слухам, после переезда она пристроила детей в одну из частных израильских школ, где при поступлении от учеников не требуют знание иврита.
# Шоу-бизнес Пугачева Алла
По материалам: z-aya

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