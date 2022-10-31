. Джордж Мартин раскритиковал Голливуд за отклонение от сюжета книг
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Джордж Мартин раскритиковал Голливуд за отклонение от сюжета книг

Джордж Мартин раскритиковал Голливуд за отклонение от сюжета книгПисатель Джордж Мартин раскритиковал Голливуд за отклонение от сюжета книг

Американский писатель-фантаст Джордж Р. Р. Мартин высказался против отклонений от сюжета книг в киноадаптациях. Его слова передает издание NME.

Мартин заявил, что режиссеры обязаны быть «верными написанному материалу», отметив, что в Голливуде эта тема «спорная». «Насколько верным нужно быть? Некоторые люди вообще не считают, что они должны быть верны [сюжету книг]. Они говорят: "Я сделаю это по-своему". Я ненавижу эту фразу», — высказался сценарист «Игры Престолов», критикуя последние тенденции в кинопроизводстве.

По мнению писателя, фильм должен быть максимально приближен к оригинальному повествованию в книге, не допуская в себе значительных изменений. «Есть изменения, которые нужно привнести — их я считаю уместными. Но есть и другие, которые недопустимы», — отметил Мартин.

Писатель вспомнил, как ему пришлось выбирать между двумя видами реквизита из-за ограничений в бюджете, когда он экранизировал книгу «Последний защитник Камелота» за авторством Роджера Желязны. Тогда Мартин позвонил своему коллеге, чтобы уточнить, какой предмет лучше использовать в сцене.

Вспоминая о корректировках, которые его просили внести в сценарий другого проекта, фантаст заявил, что был слишком неопытным, чтобы отказаться от них.

«Я был новичком в Голливуде. [Тогда] я не мог сказать им: "Вы гребаные идиоты"», — пояснил автор.

Ранее Мартин заявил о завершении работы над книгой «Ветра зимы» на 75 процентов.

# Шоу-бизнес Культура
По материалам: lenta.ru

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