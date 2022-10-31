. Елена Проклова едва не задавила ребенка
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Елена Проклова едва не задавила ребенка

Елена Проклова едва не задавила ребенка
Актриса Елена Проклова до сих пор не может прийти в себя после ДТП. Артистка рассказала в программе «Звезды сошлись», как недавно попала в ДТП с участием ребенка.
«Мы подъезжали к светофору на пресечении Садового кольца и Цветного бульвара. И тут мальчик на самокате врезается в нашу машину. Я в окно вижу, что он падает. Ровно через секунду он подскочил, схватил свой самокат и умчался во дворы», — рассказала артистка. Актриса призналась, что ей до сих пор снится этот мальчик. Но найти его уже не удалось
# Шоу-бизнес Проклова Елена
По материалам: z-aya

Последние новости

В Минске постановили взять под стражу входившего в президентский пул журналиста
В Минске постановили взять под стражу входившего в президентский пул
Певец Витас потерял уважение звезд из-за своего дебоша
Певец Витас потерял уважение звезд из-за своего дебоша
Алла Пугачева страдает кучей серьезных заболеваний
Алла Пугачева страдает кучей серьезных заболеваний
Николай Цискаридзе шоке от того, что Большой театр хочет избавиться от него
Николай Цискаридзе шоке от того, что Большой театр хочет избавиться
Елена Проклова едва не задавила ребенка
Елена Проклова едва не задавила ребенка
Основатель сервиса Revolut отказался от российского паспорта
Основатель сервиса Revolut отказался от российского паспорта
Подборка фейлов из рубрики "ожидание и реальность" (15 фото)
Подборка фейлов из рубрики "ожидание и реальность" (15 фото)
Этим вещам не место на кухне: поцарапанная посуда и еще 7 предметов
Этим вещам не место на кухне: поцарапанная посуда и еще 7 предметов
Турция и ООН возобновили осмотр судов в рамках зерновой сделки
Турция и ООН возобновили осмотр судов в рамках зерновой сделки
На Украине после новых российских ударов начинаются аварийные отключения электроснабжения
На Украине после новых российских ударов начинаются аварийные
Очевидцы рассказали об истерике Большовой на месте смертельного ДТП
Очевидцы рассказали об истерике Большовой на месте смертельного ДТП
Игру про Железного Человека от EA и Marvel уже начинают тестировать
Игру про Железного Человека от EA и Marvel уже начинают тестировать

Топ на сегодня

Земцова рассказала об отношения с Гелой Месхи
Земцова рассказала об отношения с Гелой Месхи
Сегодня последний день, чтобы бесплатно на Xbox забрать игру Windbound
Сегодня последний день, чтобы бесплатно на Xbox забрать игру Windbound
Xbox Game Pass ноябрь 2022 года: что нового добавляют, удаляют
Xbox Game Pass ноябрь 2022 года: что нового добавляют, удаляют
Игру про Железного Человека от EA и Marvel уже начинают тестировать
Игру про Железного Человека от EA и Marvel уже начинают тестировать
На Украине после новых российских ударов начинаются аварийные отключения электроснабжения
На Украине после новых российских ударов начинаются аварийные

Еще по теме

Елена Проклова призналась, что запустила себя
Елена Проклова рассказала о ролях через постель
Елена Проклова призналась, что все ее совращали
Елена Проклова рассказала о своих мозгах после инсульта