. ЕР и "Молодежка ОНФ" исполняют мечты детей из Херсонской области

Вадим Карасев

Волонтеры гуманитарной миссии "Единой России" и президентского движения "Молодежка ОНФ" организовали путешествие для четырех подростков из Херсонской области, о котором они мечтали.

Ребята посетят Москву, Санкт-Петербург и Ростов-на-Дону.

"Мы выполнили обещание, данное учащимся Херсонской области в День знаний. Во время классного часа я спросил, у кого из ребят есть мечта. У большинства ее не оказалось. И все же нашлись те, кто озвучил свои мечты и четко сформулировал планы. Этим детям мы решили дать возможность стать ближе к мечте. Побывать в крупных столичных вузах, пообщаться с преподавателями, послушать лекции, увидеть достопримечательности. Учитывая их предпочтения, таланты и способности, для каждого была сформирована индивидуальная экскурсионная программа", - рассказал депутат Госдумы, руководитель Херсонского регионального отделения партии "Единая Россия", руководитель "Молодежки ОНФ" Игорь Кастюкевич.

Юлия Грабко рассказала, что мечтает стать режиссером. У нее есть небольшой опыт работы с видеоконтентом и монтажом. Поэтому для девочки организовали поездку в Москву в сопровождении мамы. Волонтеры гуманитарной миссии "Единой России" помогли Юлии с мамой добраться до Джанкоя, а оттуда на поезде они направились в Москву. Юля раньше никогда не была в столице России, не ездила на метро. Для девушки участники команды "Молодежки ОНФ" провели кинопрогулку и экскурсию на концерн "Мосфильм", а также организовали поездку в государственный музей им. Пушкина.

"В метро красиво и креативный дизайн. А еще понравилось, что в Москве очень чисто. В музеях увидела много необычного, декорации Москвы и Санкт-Петербурга в музее Мосфильма особенно впечатлили", - рассказала девочка.

Помимо посещения достопримечательностей столицы и концерна "Мосфильм", Юлия побывает в институте им. Кобзона, где посетит факультет режиссуры.

Еще один херсонец Александр Рау отправился в Москву для участия в проекте "Дети – Герои". Он помог спасти одиннадцатилетнего подростка, которого на стихийном карьере засыпало песком. Как только произошла ЧС, Александр выбежал на проселочную дорогу, по которой ехал трактор, и попросил помощи у тракториста. Удалось оперативно откопать ребенка из-под песка и доставить в районную больницу, благодаря чему мальчик остался жив.

"Мы с друзьями играли на карьере, и в один момент песок обвалился. Я стоял сбоку, поэтому меня не задело. Юру засыпало по пояс, а Толю – с головой. Сначала мы попытались сами достать, но потом я увидел, что по дороге едет трактор и побежал за помощью. Вместе с мужиками мы стали откапывать, а после меня отправили в село за подмогой. Когда вернулся, Толю уже увезли на скорой", - вспоминает Саша.

За проявленное мужество и спасение друга парня наградят в Москве. Как признался мальчик, он с детства мечтает пойти в армию и служить в спецподразделениях.

Спасать людей мечтает еще один подросток из Херсонской области - Роман Бойчук. Именно поэтому парень выбрал для себя в будущем профессию врача. Итогом общения с руководителем гуманитарной миссии партии "Единая Россия" в Херсонской области Игорем Кастюкевичем стала поездка школьника в Ростов-на-Дону и посещение одного из лучших медицинских вузов страны. Кроме того, школьник побывает в историческом парке "Россия – моя история", Атаманском подворье и доме Кондратия Булавина.

Эдуард Умеров рассказал, что увлекается искусством. Для него волонтеры "Молодежки ОНФ" организуют посещение Санкт-Петербурга. Школьник побывает в Русском музее, Эрмитаже, музее современного искусства Эрарта и увидит Петергоф.