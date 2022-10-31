. Евгению Крюкову назвали «бабкой с морщинами»
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Евгению Крюкову назвали «бабкой с морщинами»

Евгению Крюкову назвали «бабкой с морщинами»
Звезда «Петербургских тайн», 51-летняя актриса Евгения Крюкова призналась, что собирается стареть красиво естественным образом. Евгении Крюковой сложно дать ее возраст. Звезде 51 год, но выглядит она моложе и не теряет блеск в глазах. Однако так считают не все — не так давно подписчицы назвали ее «бабкой». А все из-за морщин, которых Крюкова совершенно не стесняется. Евгения ответила хейтерам, заявив, что не собирается идти на поводу у кого-то и делать уколы красоты, чтобы выглядеть в два раза моложе.
«Мне тут написали, что и пластика вроде есть, а все равно как бабка! Меня вот прям это очень воодушевило и развеселило! Мне очень нравится мой возраст! Не хочу параноидально выглядеть на 23! Мне нравятся мои морщинки. Я, конечно, с ними борюсь, но не уколами и филлерами. Только своим трудом», — заявила артистка.
Она также отмечает, что абсолютно уверена в себе и своей внешности. Старость тоже спокойно принимает, но точно не собирается становиться «бабкой» — напротив, «веселой ухоженной старушкой». «Мне кажется, что только потеря интереса, желания и отсутствие интеллекта может превратить женщину в бабку», — написала Евгения. В личной жизни у артистки все спокойно — собственно, может быть, именно это и является секретом красоты Евгении. Звезда комедии «Ключ от спальни» впервые стала матерью в 2001 году, она родила дочь Евдокию от бизнесмена Александра Карева, предприниматель был третьим мужем артистки. Дочь знаменитости пошла по ее стопам, в 2022-м девушка окончила ГИТИС. В том же году выпускницу театрального института взяли в стажерскую группу Театра имени Моссовета, где также служит ее мать. Помимо Евдокии, у Крюковой также есть сын и дочь от бизнесмена Сергея Гляделкина. Евгения периодически публикует снимки со своим мужчиной в личном блоге и признается ему в любви.
# Шоу-бизнес Крюкова Евгения
По материалам: z-aya

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