. Фил Спенсер: Microsoft уже думает о разработке консоли Xbox нового поколения

Вадим Карасев





С момента выхода Xbox Series X | S и Playstation 5 прошло почти 2 года, и уже Microsoft думает о разработке консоли нового поколения. Об этом сообщил руководитель Microsoft Gaming Фил Спенсер в подкасте Same Brain. По словам руководителя Xbox, уже сейчас Microsoft делает шаги, чтобы понять, какие именно возможности нужны разработчикам в будущем. Из действий, про которые рассказал Спенсер:

Команда Xbox уже опрашивает свои внутренние игровые студии на предмет того, что они хотели бы сделать в своих играх сегодня, что не могут сделать сейчас. По словам Спенсера, им это сейчас важно понимать, чтобы иметь четкое представление, куда двигаться с платформой Xbox в будущем.Microsoft получает мнения авторитетных лиц в игровой индустрии, чтобы понимать их видение будущего. В частности, Спенсер рассказал, что он недавно был в Японии (на Tokyo Game Show) и провел некоторое время с Хидео Кодзимой, чтобы поговорить об игре, которую он разрабатывает для Xbox (напомним, игра анонсирована, но пока детали ее скрывают). Как говорит Спенсер, было приятно услышать, что Кодзима думает о будущем, и какого развития индустрии он хотел бы видеть. По словам Спенсера: «инженеры Xbox делали заметки, чтобы наши платформы могли реализовать эти идеи в будущем».

Напомним, ранее появлялись слухи, что Microsoft уже в следующем году может представить улучшенные версии Xbox Series X | S.