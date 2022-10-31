. Филипп Киркоров прямым текстом послал журналистку
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Филипп Киркоров прямым текстом послал журналистку

Филипп Киркоров прямым текстом послал журналистку
Концерт певца Филиппа Киркорова обернулся скандалом. Большому концертному залу «Октябрьский» исполнилось 55 лет. В честь юбилея на одной из крупнейших концертных площадок страны состоялся концерт «Звёзды — с любовью!». В нем выступили Лариса Долина, Стас Михайлов, Олег Газманов, Зара и другие исполнители. Наиболее заметным оказалось участие в шоу Филиппа Киркорова. Поп-король записал видео за кулисами. «55 лет в этом году исполнилось не только мне, но и легендарному концертному залу «Октябрьский» в Санкт-Петербурге, — пояснил народный артист России. — Не сосчитать, сколько песен спето на этой сцене! И мой личный рекорд установлен тоже здесь! И главная героиня главной концертной площадки Санкт-Петербурга — бесценная, всеми любимая Эмма Васильевна Лавринович! Люблю, уважаю, ценю».
В кулуарах дворца Филипп пообщался с журналистами. Этот разговор завершился скандалом. «Посещая разные города, есть у вас какая-то традиция? Может, что-то вы привозите с собой оттуда на память или коллекционируете?» — спросила журналистка. «Что только не коллекционировал, но самое такое задержалось — меню из ресторанов разных за эти годы», — ответил Киркоров. «Тырите?» — удивленно уточнила девушка. «А?» — переспросил певец. «Тырите?» — повторила собеседница. После этого артист переменился в лице. «Пошла ты в жопу!» — сказал Филипп журналистке, после чего ушел в гримерку. Самый громкий скандал между Киркоровым и журналистами произошел 20 мая 2004 года. Тогда на пресс-конференции в Ростове-на-Дону певец оскорбил Ирину Ароян. «Меня раздражают ваша розовая кофточка, ваши сиськи и ваш микрофон», — сказал Филипп.
# Шоу-бизнес Киркоров Филипп
По материалам: z-aya

Последние новости

Канье Уэсту предрекли финансовый кризис
Канье Уэсту предрекли финансовый кризис
В работе Instagram произошел сбой
В работе Instagram произошел сбой
В Европе рассказали о разногласиях в отношении потолка цен на газ
В Европе рассказали о разногласиях в отношении потолка цен на газ
Продолжающая превращение в Халка дочь Марии Шукшиной показала тело в нижнем белье
Продолжающая превращение в Халка дочь Марии Шукшиной показала тело в
Так намного лучше: "Топ Ган 2" с обновленным актерским составом
Так намного лучше: "Топ Ган 2" с обновленным актерским
Анна Большова может повторить судьбу Михаила Ефремова
Анна Большова может повторить судьбу Михаила Ефремова
Филипп Киркоров прямым текстом послал журналистку
Филипп Киркоров прямым текстом послал журналистку
Владимир Пресняков пошел наперекор Алле Пугачевой
Владимир Пресняков пошел наперекор Алле Пугачевой
Светлана Пермякова рассказала о глобальном обмане на всю страну
Светлана Пермякова рассказала о глобальном обмане на всю страну
Коварный пододеяльник: что делать, чтобы белье не сбивалось в пододеяльнике во время стирки
Коварный пододеяльник: что делать, чтобы белье не сбивалось в
Впечатляющие запасы и люди, которые очень любят маринованные перцы
Впечатляющие запасы и люди, которые очень любят маринованные перцы
Представитель Киркорова объяснила грубую фразу артиста в адрес журналистки
Представитель Киркорова объяснила грубую фразу артиста в адрес

Топ на сегодня

Земцова рассказала об отношения с Гелой Месхи
Земцова рассказала об отношения с Гелой Месхи
Сегодня последний день, чтобы бесплатно на Xbox забрать игру Windbound
Сегодня последний день, чтобы бесплатно на Xbox забрать игру Windbound
Xbox Game Pass ноябрь 2022 года: что нового добавляют, удаляют
Xbox Game Pass ноябрь 2022 года: что нового добавляют, удаляют
Игру про Железного Человека от EA и Marvel уже начинают тестировать
Игру про Железного Человека от EA и Marvel уже начинают тестировать
На Украине после новых российских ударов начинаются аварийные отключения электроснабжения
На Украине после новых российских ударов начинаются аварийные

Еще по теме

Новая волна 2017 - Юбилейный концерт - Филиппа Киркорова (15.09.2017)
Лучшие песни-2016. Концерт 31.12.2016 Россия-1
Как Филипп Киркоров оказался в Книге рекордов Гиннесса
Лучшие песни (31 12 2016)