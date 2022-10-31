. Филипп Киркоров прямым текстом послал журналистку

Концерт певца Филиппа Киркорова обернулся скандалом. Большому концертному залу «Октябрьский» исполнилось 55 лет. В честь юбилея на одной из крупнейших концертных площадок страны состоялся концерт «Звёзды — с любовью!». В нем выступили Лариса Долина, Стас Михайлов, Олег Газманов, Зара и другие исполнители. Наиболее заметным оказалось участие в шоу Филиппа Киркорова. Поп-король записал видео за кулисами. «55 лет в этом году исполнилось не только мне, но и легендарному концертному залу «Октябрьский» в Санкт-Петербурге, — пояснил народный артист России. — Не сосчитать, сколько песен спето на этой сцене! И мой личный рекорд установлен тоже здесь! И главная героиня главной концертной площадки Санкт-Петербурга — бесценная, всеми любимая Эмма Васильевна Лавринович! Люблю, уважаю, ценю».В кулуарах дворца Филипп пообщался с журналистами. Этот разговор завершился скандалом. «Посещая разные города, есть у вас какая-то традиция? Может, что-то вы привозите с собой оттуда на память или коллекционируете?» — спросила журналистка. «Что только не коллекционировал, но самое такое задержалось — меню из ресторанов разных за эти годы», — ответил Киркоров. «Тырите?» — удивленно уточнила девушка. «А?» — переспросил певец. «Тырите?» — повторила собеседница. После этого артист переменился в лице. «Пошла ты в жопу!» — сказал Филипп журналистке, после чего ушел в гримерку. Самый громкий скандал между Киркоровым и журналистами произошел 20 мая 2004 года. Тогда на пресс-конференции в Ростове-на-Дону певец оскорбил Ирину Ароян. «Меня раздражают ваша розовая кофточка, ваши сиськи и ваш микрофон», — сказал Филипп.