. Генерал Гурулев рассказал, как Россия может ответить на подход НАТО вплотную к Белоруссии
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Генерал Гурулев рассказал, как Россия может ответить на подход НАТО вплотную к Белоруссии

Генерал Гурулев рассказал, как Россия может ответить на подход НАТО вплотную к Белоруссии

На YouTube-канале "Дайте сказать!" вышел новый выпуск политических новостей с участием депутата Госдумы, генерал-лейтенанта запаса Андрея Гурулева, который рассмотрел, как Россия может ответить на подход НАТО вплотную к Белоруссии и другие актуальные вопросы.

Вместе с ведущими Гурулев обсудил вопросы противостояния России и Североатлантического альянса, какие последствия могут быть у этой ситуации, а также, какое еще оружие есть у российских ВС.

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По материалам: uposters.ru

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