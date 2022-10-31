. Генерал Гурулев рассказал, как Россия может ответить на подход НАТО вплотную к Белоруссии

Вадим Карасев

На YouTube-канале "Дайте сказать!" вышел новый выпуск политических новостей с участием депутата Госдумы, генерал-лейтенанта запаса Андрея Гурулева, который рассмотрел, как Россия может ответить на подход НАТО вплотную к Белоруссии и другие актуальные вопросы.

Вместе с ведущими Гурулев обсудил вопросы противостояния России и Североатлантического альянса, какие последствия могут быть у этой ситуации, а также, какое еще оружие есть у российских ВС.