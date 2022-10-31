. Гороскоп Павла Глобы на неделю с 31 октября по 6 ноября 2022 года

Вадим Карасев

Вот и пришло время для начала последнего месяца осени. На этой неделе октябрь отдаст бразды правления ноябрю — довольно интересному с точки зрения энергетики и астрологии периоду.

Портал Woman’s day поведал нам с вами о том, каким может быть данный период для каждого Знака Зодиака, поделившись мнением известного астролога и писателя — Павла Глобы. Эксперты сайта dailyhoro.ru не остались в стороне и решили слегка дополнить эти рекомендации, чтобы у вас было еще больше шансов привлечь удачу в период с 31 октября по 6 ноября.

Овен

Ночные светила помогут Овнам с решением их кармических задач. Это будет очень благоприятный период для домашних дел, но вот на работе придется решать проблемы, постоянно находясь в стрессовом состоянии. Астрологи советуют Овнам больше отдыхать и не подвергать себя лишний раз опасности. В отношениях ни в коем случае нельзя начинать ссор и скандалов, а также отвечать грубостью на грубость. В противном случае любовь быстро превратится в тотальный кошмар. На стыке двух месяцев сфере любви и семье стоит уделять как можно больше времени.

Телец

Тельцам нужно всегда оставаться в тонусе. Особенно это касается работы и бизнеса. В начале недели могут возникнуть непредвиденные ситуации, в которых Тельцам, вероятно, придется несладко. Это будет не самое лучшее время для рисков и авантюр. Самый лучший способ не попасть впросак — прислушаться к мнению окружающих, в особенности мудрых и умных людей. На фоне проблем в работе и на любовном поприще могут возникнуть неурядицы. Если появятся недоразумения, их лучше не обострять. Не стоит искать виноватых. Важно вместе решать проблемы.

Близнецы

Близнецам в период с 31 октября по 6 ноября астрологи настоятельно рекомендуют заняться собой, а именно — своим здоровьем. Необходимо дать себе возможность отдыхать и не переутомляться. Также стоит ознакомиться с секретами долголетия и счастливой жизни. С их помощью Близнецы будут куда более удачливыми в попытках укрепить свое физическое и ментальное здоровье. Что касается любви, то на этой неделе, возможно, придется решать те неурядицы, которые не были решены ранее. В этом плане Близнецов может ждать успех. В делах и в работе лучше не торопиться.

Рак

Ракам каждый из семи дней этой недели может принести как приятные, так и не самые лучшие сюрпризы. Однако, сделать каждый день лучше поможет отказ от вредных утренних привычек, из-за которых чаще всего происходят неурядицы. Так Раки смогут очистить сознание от ненужных мыслей и стать в разы продуктивнее в работе, особенно если та каким-то образом связана с творчеством и принятием креативных решений. Это замечательное время для совместных дел со второй половинкой и для поисков новой любви. Раки станут одними из самых удачливых людей недели.

Лев

Львам в период с 31 октября по 6 ноября стоит как можно реже принимать важные судьбоносные решения в работе и бизнесе. Астрологи советуют оптимизировать рабочий процесс и постараться не торопиться с выводами о том или ином событии. Также важно попробовать освободить энергетику, чтобы войти в состояние потока. В нём будет гораздо проще решать задачи любого типа и калибра. Всем Львам, которые сейчас в отношениях, лучше почаще проявлять заботу о близком человеке. Также не будет лишним уделить внимание родственникам, родителям.

Дева

Девам в самую первую очередь на стыке октября и ноября стоит позаботиться о своем здоровье. Во-первых, нужно избегать мест большого скопления людей. Во-вторых, теплее одеваться. Также стоит уделить внимание правильному питанию. Эксперты советуют отказаться от употребления четырех напитков, лишающих сил и энергии. Особенно важно это для тех Дев, которые постоянно будут находиться в движении. Это хорошая неделя для командировок и для личных поездок, путешествий, командировок. Всем, кто находится в отношениях, желательно избегать уединения.

Весы

На этой неделе Весам стоит большую часть времени думать о будущем и работать на благо своего будущего. Согласно прогнозам, представители данного Знака Зодиака смогут выйти на новый уровень развития и осознать, каковы были их главные ошибки в прошлом. Это замечательное время для обучения, а также избавления от ненужных вещей. Еще эти семь дней идеально подходят для улучшения жилищных условий, проведения уборки по правилам фэн-шуй. Астрологи рекомендуют делать больше добра близким людям, но не навязывать им при этом свою помощь и любовь. Пусть сами попросят о поддержке.

Скорпион

Самые сложные дни недели для Скорпионов с энергетической точки зрения — 31 октября и 1 ноября. В понедельник и вторник нужно быть осторожнее. Избавиться от возможных проблем и стать счастливее этим людям помогут слова-пароли. Это действенный метод привлечения удачи и борьбы с неурядицами. В начале ноября представителям данного Водного Знака стоит сфокусироваться на работе и бизнесе. Это замечательное время для новых начинаний — будь то любовная сфера или работа. Можно смело проявлять инициативу и бороться за светлое будущее.

Стрелец

Если Стрельцы хотят, чтобы эта неделя прошла для них успешно, астрологи советуют им пробудить интерес к будущему, а не прошлому. Пришло время забыть о том, что было и о том, что их расстраивает. Неделя будет продуктивной, но весьма непростой. По этой причине стоит почаще пользоваться талисманами удачи. Также эксперты советуют заниматься завершением дел. Новые проекты и заботы лучше пока отложить в сторону. Чтобы не отпугивать удачу, важно обходить стороной неприятности и конфликты. Умеренный самоанализ пойдет Стрельцам на пользу.

Козерог

Козерогам стоит попробовать преуспеть в работе и бизнесе. Скорее всего, их дела пойдут в гору, но только в том случае, если они постараются реализовать весь свой потенциал. Если не получается этого сделать, причем уже долгое время, можно ознакомиться с нашей статьей о том, каковы причины низких результатов в работе и делах. Это замечательное время для разработки и продвижения новых идей, а также креативного подхода к решению проблем. Всем, кто хочет преуспеть еще и в амурной сфере, придется поработать над собой и попробовать сменить подход.

Водолей

У Водолеев в эти семь дней может быть много проблем с представителями противоположного пола. Находить общий язык будет гораздо сложнее. Это касается как деловых, так и любовных отношений. Это будет очень важное время для тех Водолеев, которые всерьез намерены найти путь к счастью. В этом им помогут пять простых жизненных правил. Пришло время изменить свой подход к решению проблем и к достижению целей. Также астрологи рекомендуют не упускать из вида важных деталей. Водолеям необходимо быть внимательными к мелочам.

Рыбы

Начать неделю лучше с создания благоприятной энергетики в доме. Это очень важно перед началом нового месяца. В целом ноябрь будет очень плодотворным, крайне приятным временем для общения, флирта, саморазвития. Не исключено, что у Рыб появится тяга к воспоминаниям, смене обстановки. Это неплохое время для путешествий, отпуска, отдыха на природе. Можно менять свои цели и знакомиться с новыми людьми. Рыбы получат массу новых и приятных эмоций, если не будут фокусироваться на негативе из прошлого. Пришло время действовать, причем решительно.