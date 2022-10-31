. График работы «Почты России» на праздник с 3 по 7 ноября 2022 года

День народного единства в 2022 году выпадает на пятницу, 4 ноября. Это официальный нерабочий праздничный день. В субботу, 5 числа, граждане РФ тоже отдыхают, как и в воскресенье, 6 ноября. Представители «Почты России» рассказали об особом графике работы предприятия на праздник с 3 по 7 ноября 2022 года.

Какой праздник отмечаем в ноябре

29 декабря 2004 года президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, который вступил в силу 1 января 2005 года, «О внесении изменений в статью 1 ФЗ №32 «О днях воинской славы (победных днях) России», в соответствии с которым 7 ноября стало Днем воинской славы России, а статья 2 ФЗ №32 была дополнена абзацем следующего содержания: «4 ноября — День народного единства».





В соответствии с федеральным законом от 29 декабря 2004 года «О внесении изменений в статью 112 Трудового Кодекса Российской Федерации», начиная с 2005 года 7 ноября перестало быть выходным. Вместо него нерабочим стал День народного единства, отмечаемый 4 числа.

График работы «Почты России» в ноябре 2022 года

В честь Дня народного единства будут сразу три выходных дня, а именно 4, 5 и 6 ноября 2022 года. Праздничное 4 ноября приходится на пятницу, поэтому у россиян будет сразу три дня отдыха (с учетом субботы и воскресенья).

График работы предприятия «Почта России» будет выглядеть так. В четверг, 3 ноября, рабочий день будет сокращенным — на час меньше обычного времени. После трехдневных выходных россиян ждет полная пятидневная рабочая неделя — с 7 по 11 ноября.

Как будут выплачивать пенсию

В ноябре страна будет отмечать День народного единства. В 2022 году «красная дата» выпадает на пятницу. Этот день становится нерабочим, а следом идут суббота и воскресенье. Таким образом, в последнем месяце осени будет три выходных подряд — 4, 5 и 6 числа.

Соответственно, график доставки пенсий в ноябре 2022 немного скорректируется. Причиной станут попадание длинных выходных на выплатные дни.

«Порядок действий, когда даты выплаты денег выпадают на выходные или праздничные дни, оговорен в «Правилах выплаты пенсий. Они утверждены приказом Минтруда России от 17 ноября 2014 г. №885н», — говорит экономический обозреватель Top-RF.ru Дмитрий Данилов.

В этих Правилах указано, что «доставка пенсии за выходные или праздничные дни может быть произведена досрочно в пределах текущего месяца и не раньше, чем за три дня до наступления даты получения пенсии, установленной по графику».

Тем, у кого выплатные дни выпадают на 4, 5, 6, а также 12-13, 19-20 или 26-27 ноября 2022 года, почтальоны могут доставить пенсии в другой день.

Узнать точные числа выдачи ноябрьской пенсии в регионе можно в местном отделении ПФР, банках и своих выплатных организациях.