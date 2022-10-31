. График работы «Сбербанка» и детских садов с 3 по 7 ноября 2022 года

В начале ноября россияне отмечают День единства России 2022 года. Это ежегодный праздник, имеющий фиксированную дату, который отмечают 4 ноября. В этом году он выпал на пятницу.

Будет ли 4 ноября 2022 года выходным днем

Глава государства Владимир Путин полностью поддержал идею российского правительства о введении в России выходных дней в период с 04.11 по 07.11.2022.

В связи с длинными нерабочими днями россиян беспокоит вопрос, как будут работать Почта, Сбербанк и служба социальной защиты.

График работы Сбербанка с 3 по 7 ноября 2022 года





Сбербанк не будет закрываться в нерабочие дни. Его руководство лишь внесет незначительные коррективы в график:

3 ноября – это предпраздничный день, банк будет работать в сокращенном режиме;

4 ноября – будут открыты только лишь дежурные отделения Сбербанка;

5, 6 ноября — выходные дни.

Банкоматы и информационно-платёжные терминалы также работают в обычном режиме.

В праздничные и выходные дни Центр поддержки клиентов будет работать круглосуточно и без выходных. Бесплатные звонки с мобильных телефонов — 0321, с городских — 8 800 5555 777. Консультацию онлайн вы также можете получить в клиентском чате.

К тому же режим работы индивидуален для каждого офиса и указан в том числе в самом отделении СберБанка и в разделе «На карте» мобильного приложения Сбербанк Онлайн.

График работы детских садов в ноябре 2022 года

График работы детских садов ничем не отличается от графика других образовательных учреждений в РФ. Известно, что в начале ноября детские сады не работают только три дня — 4, 5 и 6 числа – это выходные дни. 4 числа, как известно, Россия отмечает День народного единства, он выпадает на пятницу, а остальные дни — это суббота и воскресенье. Так что у малышей будет время отдохнуть и подготовиться к новой «учебной» неделе в детском садике.

Стоит отметить, что у некоторых детских садиков в России может быть особый график. Если не хотите запутаться и отвезти своего ребенка в детский сад, когда он будет закрыт, лучше уточнить информацию у руководства учреждения в вашем городе.

Особенно это касается небольших населенных пунктов, где у детских садов нет своего официального сайта. Поэтому лучше спросить лично или позвонить на номер телефона, чтобы узнать, будет ли работать учреждение в период с 4 по 6 ноября 2022 года.

График работы «Почты России» в праздничные дни

Все почтовые отделения будут осуществлять свою работу в обычном режиме с 30 октября по 4 ноября 2022 года, сказано в сообщении компании.

«Почта России» уже уведомила граждан страны и опубликовала в сети Интернет режим работы в нерабочие дни:

03.11.2022 – короткий день, почта обслуживает клиентов до 19:00;

04.11.2022 – выходной;

05.11.2022 – выходной;

06.11.2022 – выходной.

Установленный график работы «Почты России» может корректироваться или изменяться в зависимости от местонахождения отделения, а также от его загруженности.