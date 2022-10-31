. Игроки на приставках Xbox обнаружили страницу Death Stranding в Microsoft Store
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Игроки на приставках Xbox обнаружили страницу Death Stranding в Microsoft Store

Игроки на приставках Xbox обнаружили страницу Death Stranding в Microsoft Store


Игроки с приставками Xbox One и Xbox Series X | S обратили внимание на наличие в Microsoft Store страницы Death Stranding. Установить с этой страницы версию проекта для приставок Xbox нельзя, нет на ней и другой ценной информации, вроде возможной даты релиза. Напомним, что на данный момент игра Death Stranding не анонсирована для Xbox — она является эксклюзивом Playstation и недавно вышла на PC, в том числе в подписке PC Game Pass.


Что интересно, найти страницу игры Death Stranding в Microsoft Store на приставках Xbox не получится. Но выйти на страницу можно через плитки с играми, многие игроки заметили Death Stranding в списке «Визуально выдающихся игр».

В качестве издателя на странице игры Death Stranding, которая отображается на Xbox в Microsoft, указана компания 505 Games — она же издавала версию проекта для PC.

# Технологии Xbox
По материалам: newxboxone

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