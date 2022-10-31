. Игру про Железного Человека от EA и Marvel уже начинают тестировать

Вадим Карасев





В сентябре издательство Electronic Arts совместно с Marvel и студией EA Motive анонсировали новый проект — игру про Железного Человека. У нее пока нет точного названия, а сам проект находится на ранней стадии разработки. Но, как сообщает известный игровой инсайдер Том Хендерсон, создатели проекта уже перешли к стадии раннего тестирования.

По словам Тома Хендерсона, студия EA Motive начала рассылать приглашения на тесты концепции проекта по Железному Человеку. Для тестов игроки приглашаются в студию EA Motive, где они могут посмотреть на идеи различных геймплейных механик и прочие наработки. Далеко не все эти наработки окажутся в финальном продукте.

Напомним, что студия EA Motive сейчас активно занимается ремейком Dead Space, тогда как над проектом по Железному Человеку работает лишь малая часть команды. Ранний анонс игры, которая планируется к релизу не менее чем через 2 года, был необходим для привлечения новых сотрудников к разработке.