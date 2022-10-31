. Илья Авербух решил, что он не создан для брака

Фигурист Илья Авербух сделал откровенное признание. После развода с первой женой Ириной Лобачевой Илья Авербух гордился статусом холостяка и даже не думал о новой семье. Многочисленным подружкам приходилось мириться с его принципами и не требовать большего. «Я просто для себя решил, что брак — это форма неправильная. В браке жить невозможно. И закрыл для себя эту тему почти на 15 лет. Во всех возникающих отношениях говорил: я не для брака, принимаете — не принимаете», — откровенничает режиссер. Все изменилось, когда он встретил юную Лизу Арзамасову. И теперь Авербух ратует за семейные ценности, доказывая, что «семья — это и есть тот остров счастья, который мы хотим создать, где только ты и я — двое». Он выступает за полное доверие между супругами и уверяет, что в его отношениях с Лизой именно так все и есть. А значит никаких измен просто не может быть в принципе.«У меня есть вектор: если мы решили идти вместе, то там не место третьему человеку. Если мы охладели — говорим об этом, желаем друг другу удачи, поддерживаем, благодарим, разворачиваемся и идем в разные стороны. Я считаю отношения на стороне распущенностью», — горячо доказывает фигурист в YouTube-шоу «Точка принятия». Но это вовсе не значит, что он не допускает на стороне даже легкого флирта, льстящего самолюбию. Просто нужно знать меру. «Флирт — это легкая химия. Допустим, тебя потешило, что ты так хорош, что на тебя кто-то вот так посмотрел. Но ведь ты не пошел дальше развивать эту историю. Зачем это надо? Это когда ты в поиске, можешь продолжить эту историю. Но когда вас дома ждет человек, то нельзя идти в другую сторону», — уверен в своей правоте Илья.