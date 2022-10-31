. Ирина Безрукова считает, что Алла Пугачева вернется
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Ирина Безрукова считает, что Алла Пугачева вернется

Ирина Безрукова считает, что Алла Пугачева вернется
Актриса Ирина Безрукова высказалась о сбежавшей певице Алле Пугачевой и других звездах. Актриса Ирина Безрукова, которая трудится в театре бывшего мужа Сергея Безрукова - Московском Губернском театре - высказалась об артистах, покинувших Россию на фоне событий в мире. Ирина Безрукова уточнила, что в их театре сбежавших артистов нет. Если, конечно, не считать внука Аллы Пугачевой Никиты Преснякова, который был занят в спектакле «Безымянная звезда». Не так давно Никита Пресняков сбежал в Америку.
Еще ранее Россию покинула Алла Пугачева вместе с детьми Гарри и Лизой. Ирина Безрукова уверена, что все звезды, уехавшие из России, через какое-то время обязательно вернутся домой. «Знаете, мы живем в эпоху перемен. Мне кажется, что многие из этих людей вскоре вернутся. Со временем проверим, права я или нет», - высказалась Ирина Безрукова.
# Шоу-бизнес Пугачева Алла
По материалам: z-aya

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