. Ирина Безрукова считает, что Алла Пугачева вернется

Актриса Ирина Безрукова высказалась о сбежавшей певице Алле Пугачевой и других звездах. Актриса Ирина Безрукова, которая трудится в театре бывшего мужа Сергея Безрукова - Московском Губернском театре - высказалась об артистах, покинувших Россию на фоне событий в мире. Ирина Безрукова уточнила, что в их театре сбежавших артистов нет. Если, конечно, не считать внука Аллы Пугачевой Никиты Преснякова, который был занят в спектакле «Безымянная звезда». Не так давно Никита Пресняков сбежал в Америку.Еще ранее Россию покинула Алла Пугачева вместе с детьми Гарри и Лизой. Ирина Безрукова уверена, что все звезды, уехавшие из России, через какое-то время обязательно вернутся домой. «Знаете, мы живем в эпоху перемен. Мне кажется, что многие из этих людей вскоре вернутся. Со временем проверим, права я или нет», - высказалась Ирина Безрукова.