. Иван Янковский в свой день рождения первый раз показал лицо своего годовалого первенца

Актер Иван Янковский сегодня отмечает 32-летие, в честь которого впервые показал лицо сына от Дианы Пожарской. Отношения Ивана Янковского и Дианы Пожарской с самого начала были окутаны тайной. Они долгое время скрывали свой роман и опровергали все слухи о том, что между ними есть чувства. А в декабре 2020 года актеры появились вместе на премьере фильма «Чемпион мира», где показали свои обручальные кольца. Спустя время актеры объявили о рождении ребенка — их сын Олег, названный в честь знаменитого актера и деда Ивана, появился на свет в июне 2021-го. Но до сих пор Янковский-младший скрывал лицо наследника. В свой день рождения 30 октября Ивану Филипповичу исполнилось 32 года, и он показал в социальных сетях сына. Янковский опубликовал сразу две фотографии: на одной — он держит годовалого Олега за ручки, вторым кадром стало селфи Дианы Пожарской с сыном.«32… Спасибо Маме с Папой… Обрел все, что нужно, всего добился сам, много что видел и теперь покажу другим. Дожил до того, что зовут по имени отчеству и называют на Вы… Никак к этому не привыкну и не буду стараться. Не знаю, может это полжизни прошло, может чуть больше или меньше — это неважно все. Главное, что она есть и каждый день учит чему-то новому», — поделился мыслями именинник.В интервью Надежды Стрелец Иван Янковский отметил, что до того момента, как он встретил Диану, он вообще не мог представить себя в роли мужа и отца и верил, что будет уделять время только карьере. Но теперь приоритеты в его жизни расставлены совершенно иначе: сначала близкие и только потом — все остальное. «Когда у меня родился сын, я понял, что кино, вот это все — не имеет никакого значения. Имеет значение только твоя семья, твой ребенок, которого ты можешь подержать на руках, который живой, который из тебя состоит. Он будет расти, ты будешь его учить, будешь у него учиться. Рождение ребенка вытаскивает твои стремления что-то больше узнать про себя, чтобы понять, как сделать ему, ребенку, комфортнее, как сделать жене комфортнее. Помочь им, ей, ему. Как быть лучше по отношению к ним. И это автоматически переводит на другой уровень сознания, ответственности и других прекрасных возможностей», — рассказал тогда Янковский.