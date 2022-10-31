«Я в минимализме»: 17 забавных и добрых комиксов, в которых вы точно узнаете себя
Сегодня, 18:00
Каждый из нас индивидуален, но в чём-то мы очень похожи. Многих людей терзают одни и те же мысли и проблемы. Сегодня мы познакомим вас с забавными, милыми и очень жизненными комиксами «Я в минимализме» от пары, которая ведёт в соцсетях профиль cardsandcare. Спорим, среди них явно найдутся те, про которые вы скажете: «О, это точно про меня! И как они догадались?»
Планы на день
Надо мыслить позитивно
Когда очень боишься стоматолога
Домашние тренировки
Инвестиции в будущее
Вечная проблема
А чтобы долго не выбирать, мы рекомендуем вам посмотреть подборку 20 величайших сериалов 21 века по оценкам телевизионных экспертов из 43 стран.
Трудности перевода
Когда отпуск закончен
Комарики
А как обычно вы проводите лето?
А ещё «нечего надеть»
Всё логично
Когда любовь прошла
Радости материнства
Искусство
Вопрос, конечно, очень сложный!
Главное хобби
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По материалам: twizz