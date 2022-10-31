. «Я в минимализме»: 17 забавных и добрых комиксов, в которых вы точно узнаете себя

Каждый из нас индивидуален, но в чём-то мы очень похожи. Многих людей терзают одни и те же мысли и проблемы. Сегодня мы познакомим вас с забавными, милыми и очень жизненными комиксами «Я в минимализме» от пары, которая ведёт в соцсетях профиль cardsandcare. Спорим, среди них явно найдутся те, про которые вы скажете: «О, это точно про меня! И как они догадались?»

Планы на день

Надо мыслить позитивно

Когда очень боишься стоматолога

Домашние тренировки

Инвестиции в будущее

Вечная проблема

А чтобы долго не выбирать, мы рекомендуем вам посмотреть подборку 20 величайших сериалов 21 века по оценкам телевизионных экспертов из 43 стран.

Трудности перевода

Когда отпуск закончен

Комарики

А как обычно вы проводите лето?

А ещё «нечего надеть»

Всё логично

Когда любовь прошла

Радости материнства

Искусство

Вопрос, конечно, очень сложный!

Главное хобби

Минутка мудрости

А здесь вы можете найти подборку забавных комиксов о мелочах, из которых на самом деле складывается любовь.