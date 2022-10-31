. Экстрасенс предсказал прорыв на восьмое ноября

Предсказатель считает, что скоро нас ждут большие перемены. Кроме мрачной погоды за окном и прочих событий, добавляющих поводов для стрессов, в этом году на нас свалилась еще одна, а точнее, даже две неприятности. Частичное солнечное затмение 25 октября в знаке Скорпиона мы уже пережили. А теперь предстоит полное лунное затмение 8 ноября в знаке Тельца. И астрологи, и нумерологи, и тарологи сходятся в одном: коридор затмений — это непростое время, к которому лучше бы подготовиться, чтобы не наделать ошибок. А 8 ноября и вовсе критический день, который может многое изменить. Так, нумеролог Андрей Ткаленко заявил, что ноябрь — это особенный месяц, который может стать «трамплином для выхода на следующий уровень». «Каждый год дает нам новую жизнь, и первые девять месяцев — это как подготовка к рождению ребенка…Одиннадцатый месяц, ноябрь, — это включение мозга человека. Число 11 вообще уникальное и выходит за рамки восприятия. Если говорить о людях, рожденных 11 числа или месяца, то у них, условно говоря, есть антенна над головой, благодаря которой происходит связь с информационной базой нашей планеты», — отметил эзотерик. А восьмое ноября и вовсе может стать днем прорыва для всей планеты. «Восьмое ноября — это день прорыва, как для нашей планеты, так и для человека. Подготовьтесь к этому дню. Девятое число формирует завершение этого прорыва. Человеку важно будет принять и распределить эмоцию, которая придет восьмого числа. Ее могут привнести идеи, события, важные встречи и покупки, но важна чистота намерений, поскольку восьмое число это число правды, истины. Очень хорошо разобраться в себе, насколько ты доверяешь тому, что ты делаешь»,— рассказал «СтарХиту» Андрей Ткаленко.