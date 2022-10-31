. Этим вещам не место на кухне: поцарапанная посуда и еще 7 предметов

Со временем на кухне у каждой хозяйки собирается множество вещей, которые достойны только одного — помойки. Помимо того, что они попросту не нужны и захламляют пространство, они также могут быть и опасны. Каким предметам не место на кухне?

Каким предметам не место на кухне согласно приметам и здравому смыслу

Поцарапанные тарелки, кастрюли и сковородки

Эта посуда сама по себе несет программу испорченности, неполноценности. Глупо надеяться, что еда, приготовленная на ней, принесет здоровье и бодрость. От нее лучше сразу избавляться.

Кроме того, поцарапанные, надколотые кастрюли и сковородки портят пищу, ведь она прилипает к поверхности или может подгореть. Получается, что вы не экономите, а наоборот, раз за разом выбрасываете деньги на ветер.

Старые губки и тряпки





Их нужно менять как можно чаще. Старые тряпки накапливают жир, а из-за постоянной влаги еще и способствуют размножению бактерий. Конечно, любые губки можно постирать в посудомоечной или стиральной машине, но все равно от проблемы вы полностью не избавитесь. Не стоит экономить на своем здоровье: меняйте эти предметы 1 раз в 2 недели.

Потрескавшиеся разделочные доски

Если вы долго пользовались доской, то ее поверхность уже не столь гладкая, как прежде. Из чего бы ни была сделана разделочная доска, ее необходимо иногда менять. В трещинах размножаются микробы, которые очень тяжело смыть водой и моющим средством.

Одноразовая посуда

Ей вообще не место на кухне. Одноразовая посуда создана для экстренных случаев, но не для постоянного использования. Стаканчики и тарелочки из тонкого пластика содержат бисфенол А, который очень опасен для организма. Кроме того, все одноразовое и дешевое — это магнит для неудач. Хотите, чтобы в доме всегда водились деньги, тогда ешьте из дорогой и качественной посуды.

Просроченные консервы

Все, что вы консервируете дома, должно храниться не более года. Купленные консервы обычно имеют более длительный срок хранения за счет консервантов. Однако все равно важно не допускать употребления в пищу того продукта, срок годности которого подходит к концу. Бережете здоровье своей семьи? Никогда не храните на кухне такую еду.

Растительное масло, которое долго хранится открытым

В закрытой таре растительное масло можно хранить не более года. Однако если бутылка открыта, то использовать его нужно в течение пары месяцев. При этом хранить его в холодильнике необязательно.

Старые приправы





Любители приправ обычно имеют в распоряжении много баночек и контейнеров для пряностей. Но они очень редко полностью используются. Проверяйте их срок годности, потому что со временем они теряют аромат и полезные свойства.

Приборы, которые не используешь

Рекламные компании постоянно предлагают нам чудо-принадлежности для кухни, которые кажутся нужными только на первый взгляд. Если вы купили такие вещи, но так ими и не воспользовались, значит, им не место на кухне.