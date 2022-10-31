. Как понять, какое количество порошка нужно класть в стиральную машинку

Только некоторые хозяйки привыкли вымерять количество порошка, которое нужно для одного цикла стирки в машинке в расчете на вес белья. Обычно это все делается на глаз или по принципу «чем больше, тем лучше». Однако этот подход в корне не верен. Разберемся, почему так, стоит ли верить инструкции производителя и какое количество порошка оптимально для одной стирки.

Что будет, если положить много порошка

Если вы замечали, что после стирки на вещах остаются белые разводы, то это свидетельствует об одном: порошка слишком много. Стиральная машина может расходовать ровно столько воды, сколько определено для каждой из программ. Если порошка в контейнере много, то воды попросту может не хватить. Как результат — порошок на одежде, аллергия на коже.





Сигнализируют о том, что порошка было насыпано слишком много, и остатки средства внутри лотка. При этом, если оставлять все как есть, то рано или поздно порошок может забить трубки внутри машинки, что станет причиной поломки или образования плесени внутри барабана.

Какое количество порошка нужно класть в стиральную машинку

На упаковке стирального порошка обязательно указывается дозировка в расчете на килограмм белья и вид стирки. Однако стоит понимать, что производитель всегда преувеличивает необходимое количество средства в своих целях. Иными словами, чем больше вы положите в стиралку порошка, тем быстрее придется покупать новую коробку.





Существует золотое правило от производителя: 150 г на один цикла стирки. В случае наличия на одежде пятен, рекомендуется увеличить дозу в полтора раза, если вода жесткая, добавьте еще 20 г. А это значит, что килограмма порошка хватит всего лишь на 4 цикла стирки.

Практика показывает, что порошка в стиральную машину нужно класть гораздо меньше. Так, на 1 килограмм среднезагрязненного белья достаточно столовой ложки порошка (25 г). То есть если в барабан загружают 4 кг белья, нужно положить всего 100 г порошка.

Если же вещи сильно грязные или на них присутствуют пятна, количество средства можно увеличить вдвое.

Факторы, влияющие на количество порошка для цикла стирки



