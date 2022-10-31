. Как списать пени по коммуналке ?
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Как списать пени по коммуналке ?

Как списать пени по коммуналке ?
АО «Мосэнергосбыт» объявил акцию для должников. В нынешних непростых условиях все по-разному справляются с финансовыми проблемами. Кто-то берет кредиты у организаций, кто-то в долг у знакомых, а кто-то по максимуму снижает свои траты. Есть и те, кто даже не в состоянии оплачивать вовремя счета за жилищно-коммунальные услуги, а в результате накапливаются весьма солидные пени и штрафы. Так вот для них хорошая новость. Мосэнергосбыт решил отменить пени по просроченным счетам за электроэнергию АО «Мосэнергосбыт» объявил акцию «Пени, прощайте!». Ее участникам будут списаны пени, начисленные за несвоевременную оплату электроэнергии. Об этом сообщила пресс-служба компании. Акция начнется уже завтра, 1 ноября, и будет проходить ровно два месяца — до 31 декабря 2022 года. Что нужно сделать, чтобы получить списание пени? Необходимо оплатить счета по электроэнергии за ноябрь 2022 года, включая всю сумму задолженности за предыдущие периоды. Если клиент оплатит начисленные пени во время проведения акции, то эта сумма будет учтена в счет оплаты электроэнергии в будущих периодах. Также в срок с 15 по 30 декабря нужно передать в Мосэнергосбыт показания приборов учета электроэнергии любым доступным способом. Как отметили в пресс-службе компании, если пени были оплачены до 1 ноября или задолженностью занимается суд, эти клиенты в акции не участвуют.
# Общество / Шоу-бизнес Общество
По материалам: z-aya

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