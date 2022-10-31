. Кипр ужесточил визовые правила для россиян

Вадим Карасев

Граждане России при оформлении национальной визы Кипра теперь должны будут заплатить 80 евро за взрослого и 40 евро за ребенка до 12 лет. Новые правила, введенные кипрским правительством, вступят в силу с 1 декабря.

До этого времени виза оформляется бесплатно. Гражданам Армении, Азербайджана, Белоруссии, Грузии и Украины виза будет стоить 35 евро, а гражданам Казахстана она обойдется в 80 евро.

Кипр стал последней страной Евросоюза, изменившей для россиян визовые правила.

В середине октября власти Болгарии решили вести визовый режим для россиян с дипломатическими и служебными паспортами. В сентябре страны Прибалтики достигли принципиальной договоренности об ограничении въезда для россиян через границу с РФ и Белоруссией. В октябре Южная Корея начала отказывать во въезде гражданам России, которые прибывают в страну на яхтах, чтобы избежать мобилизации.