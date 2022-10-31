. Кириенко назвал кризис временем возможностей

Вадим Карасев

Первый заместитель руководителя Администрации президента РФ Сергей Кириенко, выступая на Всероссийской научно-просветительской конференции по проблемам мировоззрения и общественных наук "ДНК России", назвал любой кризис временем возможностей. Об этом сообщает пресс-служба Российского общества "Знание".

Мероприятие прошло в Сочи с 26 по 30 октября. В конференции участвовали представители высших учебных заведений. Они обсуждали принципы формирования современного понятийного пространства общественных наук и новые подходы к их преподаванию. В завершающий день эксперты представили доклады о результатах пятидневной работы. Кириенко подчеркнул, что темы, которые обсуждались, чрезвычайно важны — это разговор о будущем нашей страны.

"Сегодня эта работа важна как никогда, потому что мир меняется на наших глазах. Он уже изменился, эти изменения необратимы. Еще важно, что, несмотря на масштабность изменений, иногда тектоническую, они не закончились. Мы только вступили в период масштабных изменений, которые затрагивают практически все сферы человеческой жизни, такие как климат, технологии, системы политического устройства и баланса в мире, а также многое другое. Так, как было, уже точно не будет", — заявил Кириенко.

По его словам, против России ведется война очень широким фронтом, а противостояние в зоне специальной военной операции – лишь часть этой войны. К примеру, такого количества санкций, как против России, не было в отношении ни одной страны мира. Кроме того, с Россией ведется борьба информационная, психологическая, война с культурой.

"Цель — попробовать лишить нас права на будущее. Это война за образ будущего", — отметил Кириенко.

Он добавил, что прежде всего идет борьба за молодое поколение, поэтому Россия должна защитить свою молодежь.

"Это очевидная задача, которая поставлена в борьбе образов будущего и конкуренции за будущее. То, что эта работа должна быть интегрирована с системой образования, просвещения, воспитания в нашей стране, не вызывает сомнений. Это наша особая ответственность", — сказал Кириенко.

Первый заместитель руководителя Администрации президента также обратил внимание на то, что вызов, перед которым стоит российское общество, открывает уникальные возможности для консолидации граждан.

"Любой кризис — это всегда время возможностей. Да, это сложно, да, это тяжело. Но это время возможностей. Это вопрос того, на что будут направлены наши силы. Надо использовать энергию перемен, чтобы идти вперед и развиваться, — подчеркнул Кириенко. – Если мы добьемся того, чтобы каждый человек на своем месте относился к этому времени именно так, то это уже само по себе меняет реальность и будущее, к которому мы идем. И этот вызов, который мы сможем преодолеть, опираясь на исторические, культурные корни и принцип соборности, заложенный в наш культурный код, открывает нам уникальные возможности для еще большего единения людей всех поколений, национальностей, вероисповеданий".

Главной целью научно-просветительской конференции являлось формирование сообщества специалистов, которое могло бы проводить экспертизу и формулировать для Министерства науки и высшего образования конкретные задачи, сообщил заместитель Министра науки и высшего образования Григорий Гуров.

"Мы собрались для того, чтобы поговорить о концепциях: что преподаем, для кого преподаем, кто преподает. Для нас было важно, выработать набор стандартов и принципов, по которым мы будем работать в дальнейшем над качеством преподавания общественных наук. Мы достигли своей цели. Для нас, как для Министерства, важно, чтобы сообщество само обсуждало проблемы и вырабатывало решения, по которым оно будет жить и развиваться, ставило перед нами задачи, которые мы обязаны реализовать", — сказал Гуров.

В завершающий день конференции участники объединились для групповой работы. Они подготовили пять финальных докладов, чтобы объединить все идеи для дальнейшей работы.

Организаторами конференции выступили Министерство науки и высшего образования Российской Федерации, Российское общество "Знание", Экспертный институт социальных исследований и МГУ имени М.В. Ломоносова.

На площадке в сочинском санатории "Знание" собрались более 200 специалистов со всей страны, в том числе деканы, заведующие кафедрами и ведущие представители профессорско-преподавательского состава вузов. Участники объединились, чтобы обсудить новый подход в преподавании блока гуманитарных и общественных дисциплин в высшей школе, который будет соответствовать национальным интересам, идейным и ценностным основам государства.