. Кого могут освободить от уплаты коммунальных услуг
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Кого могут освободить от уплаты коммунальных услуг

Кого могут освободить от уплаты коммунальных услуг
В России собираются понизить планку льгот для ряда граждан. В России готовятся увеличить число граждан, которые будут получать субсидию от государства на оплату жилищно-коммунальных услуг. Новый законопроект разработали в Минстрое. Как рассказал заместитель министра Алексей Ересько, речь идет, в первую очередь, о многодетных семьях и пенсионерах. Для многих из них планируется пересмотреть условия выдачи субсидии. Так, сейчас в большинстве регионов России действует правило: финансовая помощь полагается, если траты на «коммуналку» превышают 22% от уровня дохода. Вот эту предельную планку для некоторых граждан собираются снизить до 10-18%. Конкретная цифра будет установлена в зависимости от региона, так как субсидии выплачиваются из местных бюджетов. «Размеры региональных стандартов максимально допустимой доли расходов граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи будут устанавливаться дифференцированно», — приводят слова Ересько «Известия». Заместитель главы ведомства отметил, что в некоторых субъектах нечто подобное уже происходит. Так, например, в Воронежской области для многодетных семей снизили планку расходов на ЖКУ до 18%, в то время как для большинства она сохранилась на уровне 22%. В Мурманской области одинокие пенсионеры и инвалиды получают субсидию при условии, что их расходы на ЖКУ не превышают 10% вместо тех же 22%. В республике Алтай для жителей домов с центральным отоплением в районах, приравненных к территориям Крайнего Севера, порог снижен до 14%. Теперь этот подход в Минстрое предлагают закрепить на федеральном уровне. Ведомство также инициирует отмену запрета на выплату субсидий должникам, если те относятся к льготным категориям граждан. Таковыми могут быть семьи, потерявшие кормильца, граждане, лишившиеся работы или здоровья. Ранее в Госдуме обсуждали единовременные выплаты для покрытия долгов перед управляющей компанией или поставщиками ресурсов, фондом капремонта. Речь шла не обо всех гражданах, а лишь о тех, кто попал под частичную мобилизацию. Депутаты планировали изменить статью 159 Жилищного Кодекса РФ, чтобы семьям не смогли отключить свет, газ, воду и тепло.
# Общество / Шоу-бизнес Общество
По материалам: z-aya

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