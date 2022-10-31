. Косачев считает, что Москва не должна учитывать мнение США по зерновой сделке
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Косачев считает, что Москва не должна учитывать мнение США по зерновой сделке

Косачев считает, что Москва не должна учитывать мнение США по зерновой сделке

Российское руководство не должно принимать во внимание мнение американских политиков по вопросу о возобновлении зерновой сделки, если позиция властей США выходит за рамки их полномочий. Об этом вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев заявил в своем Telegram-канале.

Так он прокомментировал реплику представителей американского Госдепа, в котором считают, что атаки на российские судна в Черном море не могут быть основанием для приостановки сделки по вывозу зерна.

«Мнение Госдепа в принципе не может служить основанием ни для чего, находящегося вне пределов компетенции США», — считает сенатор. По его словам, попытки США распространить свою юрисдикцию на все вопросы, которые находятся за пределами их фактического влияния, ничего не стоят с точки зрения международного права. «Никаких оснований», — подчеркнул Косачев.

Парламентарий указал, что любые атаки на Россию в Черном море будут пресекаться всеми доступными способами, включая гипотетическую остановку зерновой сделки. «Все основания налицо», — добавил он.

Тем временем, как передает «Парламентская газета», в Минобороны РФ объявили о приостановке движения по коридору безопасности черноморской инициативы до прояснения ситуации вокруг террористических атак со стороны Украины.

Ранее военные корабли и гражданские судна, находящиеся в акватории городской бухты Севастополя подверглись атаке 16 беспилотников, которые, по словам отечественного оборонного ведомства, принадлежат Киеву. Тогда же в Министерстве объявили о приостановке участия России в зерновой сделке.

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По материалам: pnp.ru

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