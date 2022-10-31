. Косачев считает, что Москва не должна учитывать мнение США по зерновой сделке

Российское руководство не должно принимать во внимание мнение американских политиков по вопросу о возобновлении зерновой сделки, если позиция властей США выходит за рамки их полномочий. Об этом вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев заявил в своем Telegram-канале.

Так он прокомментировал реплику представителей американского Госдепа, в котором считают, что атаки на российские судна в Черном море не могут быть основанием для приостановки сделки по вывозу зерна.

«Мнение Госдепа в принципе не может служить основанием ни для чего, находящегося вне пределов компетенции США», — считает сенатор. По его словам, попытки США распространить свою юрисдикцию на все вопросы, которые находятся за пределами их фактического влияния, ничего не стоят с точки зрения международного права. «Никаких оснований», — подчеркнул Косачев.

Парламентарий указал, что любые атаки на Россию в Черном море будут пресекаться всеми доступными способами, включая гипотетическую остановку зерновой сделки. «Все основания налицо», — добавил он.

Тем временем, как передает «Парламентская газета», в Минобороны РФ объявили о приостановке движения по коридору безопасности черноморской инициативы до прояснения ситуации вокруг террористических атак со стороны Украины.

Ранее военные корабли и гражданские судна, находящиеся в акватории городской бухты Севастополя подверглись атаке 16 беспилотников, которые, по словам отечественного оборонного ведомства, принадлежат Киеву. Тогда же в Министерстве объявили о приостановке участия России в зерновой сделке.