. Коварный пододеяльник: что делать, чтобы белье не сбивалось в пододеяльнике во время стирки

Наверное, эта картина знакома всем хозяйкам: достаешь вещи из стиральной машины, а они внутри пододеяльника собраны в огромный мокрый ком. На этот счет существует множество юмористических заметок, анекдотов и просто обсуждений в соцсетях с единственным вопросом: как вещи «находят» вход в пододеяльник и почему они неизменно оказываются в нем?

Почему вещи в стиральной машине собираются в пододеяльнике

На самом деле в этом нет ничего удивительного, это явление объясняется простыми законами физики. Во время режима интенсивной стирки, когда барабан вращается на максимальной скорости, внутри образуются несколько вихревых потоков воды, в которых мелкие вещи притягиваются к более крупным.

Если в стиральную машину вместе с пододеяльником загрузить вещи меньшего размера, все они будут вращаться вплотную прижатыми к пододеяльнику. А поскольку его прорезь под воздействием потоков воды то открывается, то закрывается, рано или поздно мелкие вещи неизбежно окажутся втянутыми внутрь. Так как движение воды внутри пододеяльника значительно слабее, чем снаружи, вещи, попавшие в ловушку не могут «выбраться» обратно.





Это явление практически не влияет на качество стирки, но доставляет немало огорчения хозяйкам, которым по окончанию процесса приходится вручную разбирать сбившийся ком белья. К тому же он оказывается мокрым, поскольку качественно отжать его в таком виде не получится.

И что самое неприятное, белье, которое крутилось в пододеяльнике, чаще всего не удается хорошо прополоскать. Оставшиеся на нем частички стирального порошка могут вызывать аллергические реакции. В большей степени этому подвержено белье их хлопка и льна, в меньшей — из шелка и полиэстера.

Что можно предпринять, чтобы вещи не сбивались в пододеяльник

Для того чтобы избежать попадания мелких вещей внутрь пододеяльника в процессе стирки, можно использовать несколько способов. Самый простой и надежный — не стирать его вместе с мелкими вещами.





Если в этом все-таки есть необходимость, тогда стоит попробовать один из следующих способов:

Перед стиркой зашить прорезь в пододеяльнике, тогда мелкие вещи не смогут попасть внутрь. Использовать специальный мешок для стирки, в который помещать пододеяльник или, наоборот, мелкие вещи, перед стиркой. Этот мешок очень легкий, состоит из тонкой сетки, которая препятствует попаданию мелких вещей внутрь пододеяльника. Вшить в прорезь пододеяльника молнию или пришить пуговицы и застегивать его перед стиркой. Использовать канцелярские резинки, которыми обматывается сторона пододеяльника с прорезью, сложенная гармошкой. Но этот способ опасен тем, что резинка в процессе стирки может соскочить и застрять в сливе.

В любом случае лучше не допускать стирку, при которой мелкие вещи попадают внутрь пододеяльника, так как из-за сбивания в кучу, они распределяются по барабану неравномерно, происходит усиленная вибрация. Это может привести к ускоренному износу деталей стиральной машины.