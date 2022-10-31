. Кремль оценил разморозку резервов России фразой «надежда умирает последней»

Вадим Карасев

Дмитрий Песков оценил разморозку резервов России фразой «надежда умирает последней»

Россия намерена продолжать отстаивать свои интересы в вопросе разморозки золотовалютных резервов, замороженных Западом. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков, его слова приводит ТАСС.

Шансы на разморозку резервов России в Кремле оценили фразой «надежда умирает последней».

«Учитывая, что речь идет о международном акте воровства, нарушение всего и вся, всех международных правил и законов, то, конечно, мы будем продолжать отстаивать наши интересы. Надежда умирает последней», — заявил Песков.

Ранее еврокомиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс заявил, что замороженные золотовалютные резервы РФ объемом 300 миллиардов евро можно разморозить тогда, когда начнется восстановление Украины при участии России.

В начале марта США, страны Евросоюза, Великобритания и Япония ввели санкции в отношении российского ЦБ, заморозив его резервы в своих национальных валютах.