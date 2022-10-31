. Кремль оценил разморозку резервов России фразой «надежда умирает последней»
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Россия » Кремль оценил разморозку резервов России фразой «надежда умирает последней»

Кремль оценил разморозку резервов России фразой «надежда умирает последней»

Кремль оценил разморозку резервов России фразой «надежда умирает последней»Дмитрий Песков оценил разморозку резервов России фразой «надежда умирает последней»

Россия намерена продолжать отстаивать свои интересы в вопросе разморозки золотовалютных резервов, замороженных Западом. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков, его слова приводит ТАСС.

Шансы на разморозку резервов России в Кремле оценили фразой «надежда умирает последней».

«Учитывая, что речь идет о международном акте воровства, нарушение всего и вся, всех международных правил и законов, то, конечно, мы будем продолжать отстаивать наши интересы. Надежда умирает последней», — заявил Песков.

Ранее еврокомиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс заявил, что замороженные золотовалютные резервы РФ объемом 300 миллиардов евро можно разморозить тогда, когда начнется восстановление Украины при участии России.

В начале марта США, страны Евросоюза, Великобритания и Япония ввели санкции в отношении российского ЦБ, заморозив его резервы в своих национальных валютах.

# Россия Россия
По материалам: lenta.ru

Последние новости

Филипп Киркоров прямым текстом послал журналистку
Филипп Киркоров прямым текстом послал журналистку
Владимир Пресняков пошел наперекор Алле Пугачевой
Владимир Пресняков пошел наперекор Алле Пугачевой
Светлана Пермякова рассказала о глобальном обмане на всю страну
Светлана Пермякова рассказала о глобальном обмане на всю страну
Коварный пододеяльник: что делать, чтобы белье не сбивалось в пододеяльнике во время стирки
Коварный пододеяльник: что делать, чтобы белье не сбивалось в
Впечатляющие запасы и люди, которые очень любят маринованные перцы
Впечатляющие запасы и люди, которые очень любят маринованные перцы
Представитель Киркорова объяснила грубую фразу артиста в адрес журналистки
Представитель Киркорова объяснила грубую фразу артиста в адрес
Кремль оценил разморозку резервов России фразой «надежда умирает последней»
Кремль оценил разморозку резервов России фразой «надежда умирает
Кремль ответил на обвинения во взломе телефона Трасс
Кремль ответил на обвинения во взломе телефона Трасс
Кипр ужесточил визовые правила для россиян
Кипр ужесточил визовые правила для россиян
Как понять, какое количество порошка нужно класть в стиральную машинку
Как понять, какое количество порошка нужно класть в стиральную машинку
Цены на газ в Европе упали
Цены на газ в Европе упали
В Минске постановили взять под стражу входившего в президентский пул журналиста
В Минске постановили взять под стражу входившего в президентский пул

Топ на сегодня

Земцова рассказала об отношения с Гелой Месхи
Земцова рассказала об отношения с Гелой Месхи
Сегодня последний день, чтобы бесплатно на Xbox забрать игру Windbound
Сегодня последний день, чтобы бесплатно на Xbox забрать игру Windbound
Xbox Game Pass ноябрь 2022 года: что нового добавляют, удаляют
Xbox Game Pass ноябрь 2022 года: что нового добавляют, удаляют
Игру про Железного Человека от EA и Marvel уже начинают тестировать
Игру про Железного Человека от EA и Marvel уже начинают тестировать
На Украине после новых российских ударов начинаются аварийные отключения электроснабжения
На Украине после новых российских ударов начинаются аварийные

Еще по теме

В ЕС предложили разморозить золотовалютные резервы России при одном условии
ЕС допускает разморозку золотовалютных резервов России после начала восстановления Украины
Золотовалютные резервы России сократились на три миллиарда долларов
Песков заявил о намерении России продолжать отстаивать свои интересы