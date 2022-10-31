. Кристина Бухынбалтэ решила познакомить Барзикова с отцом » Дом 2 – реалити-шоу

Вадим Карасев

Кристина Бухынбалтэ приняла непростое решение — она познакомила женатого Ваню Барзикова со своим отцом. Им давно нужно было провести чисто мужской разговор и решить все вопросы. Произошло это в ходе венчания сестры Бухынбалтэ и крестин племянницы. В итоге вся семья решила отметить праздник в ресторане.Кристины Бухынбалтэ в церковь заявилась на каблуках и в вечерним платье с открытой спиной, но соизволила набросить пиджак. Ваня Барзиков чуть более серьёзно подошёл к выбору подходящей одежды и, если верить сторис участников, то казался задумчивым.Поклонники уверены, что сразу после развода Барзиков сделает предложение Кристине. Многие уже начали писать, что он даже внешне чём-то напоминает отца девушки, а Крис очень похожа на маму, поэтому всё должно сложиться хорошо. Конечно, не совсем тактично со стороны фанатов утверждать, что Барзиков похож на отца девушки, ведь тот в своё время проиграл дом и бросил семью, из-за чего они долгое время не общались.