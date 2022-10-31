. Крошечный эндомикроскоп может хирургам обнаружить раковые клетки

Вадим Карасев

Разработанное в Имперском колледже Лондона устройство диаметром менее 1 мм предназначено для введения в тело и получения изображений тканей с «беспрецедентной скоростью». О разработке рассказывает The Guardian.

Команду создателей устройства возглавляет доктор Кхуши Вьяс. По словам создавших его ученых, крошечный микроскоп, который можно вводить в небольшие пространства внутри тела во время хирургической операции, может ускорить лечение рака молочной железы, обнаруживая опухолевые клетки. Это уменьшит вероятность повторных операций по удалению раковых клеток, которые оказались незамеченными. Эндомикроскоп генерирует до 120 кадров в секунду.

Исследователи опробовали устройство на лабораторных образцах опухолевой ткани. «Наша цель — приступить к клиническим испытаниям, чтобы система стала доступной для развертывания примерно через пять лет», — говорит Кхуши Вьяс.