. Крошечный эндомикроскоп может хирургам обнаружить раковые клетки
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Крошечный эндомикроскоп может хирургам обнаружить раковые клетки

Крошечный эндомикроскоп может хирургам обнаружить раковые клетки

Разработанное в Имперском колледже Лондона устройство диаметром менее 1 мм предназначено для введения в тело и получения изображений тканей с «беспрецедентной скоростью». О разработке рассказывает The Guardian.

Команду создателей устройства возглавляет доктор Кхуши Вьяс. По словам создавших его ученых, крошечный микроскоп, который можно вводить в небольшие пространства внутри тела во время хирургической операции, может ускорить лечение рака молочной железы, обнаруживая опухолевые клетки. Это уменьшит вероятность повторных операций по удалению раковых клеток, которые оказались незамеченными. Эндомикроскоп генерирует до 120 кадров в секунду.

Исследователи опробовали устройство на лабораторных образцах опухолевой ткани. «Наша цель — приступить к клиническим испытаниям, чтобы система стала доступной для развертывания примерно через пять лет», — говорит Кхуши Вьяс.

# Новости на сегодня
По материалам: polit.ru

Последние новости

Во время давки в Сеуле погиб певец K-pop и актер Ли Джихан
Во время давки в Сеуле погиб певец K-pop и актер Ли Джихан
Российский школьник впал в кому на детской площадке
Российский школьник впал в кому на детской площадке
Xbox Game Pass ноябрь 2022 года: что нового добавляют, удаляют
Xbox Game Pass ноябрь 2022 года: что нового добавляют, удаляют
Сегодня последний день, чтобы бесплатно на Xbox забрать игру Windbound
Сегодня последний день, чтобы бесплатно на Xbox забрать игру Windbound
Крошечный эндомикроскоп может хирургам обнаружить раковые клетки
Крошечный эндомикроскоп может хирургам обнаружить раковые клетки
Земцова рассказала об отношения с Гелой Месхи
Земцова рассказала об отношения с Гелой Месхи
Заворотнюк укатила из России
Заворотнюк укатила из России
Иван Янковский в свой день рождения первый раз показал лицо своего годовалого первенца
Иван Янковский в свой день рождения первый раз показал лицо своего
Как проходит тренировка серферов
Как проходит тренировка серферов
Симптомы пришедшего в Россию подштамма коронавируса «Цербер»
Симптомы пришедшего в Россию подштамма коронавируса «Цербер»
В Германии заявили о неспособности помешать США размещать ядерное оружие
В Германии заявили о неспособности помешать США размещать ядерное
Добыча нефти в России снизилась в октябре
Добыча нефти в России снизилась в октябре

Топ на сегодня

Земцова рассказала об отношения с Гелой Месхи
Земцова рассказала об отношения с Гелой Месхи
Посольство РФ призвало россиян не ехать в Сомали после взрывов
Посольство РФ призвало россиян не ехать в Сомали после взрывов
Сегодня последний день, чтобы бесплатно на Xbox забрать игру Windbound
Сегодня последний день, чтобы бесплатно на Xbox забрать игру Windbound
Министр финансов предложил добывать в Германии сланцевый газ
Министр финансов предложил добывать в Германии сланцевый газ
В России назвали условие блокировки YouTube
В России назвали условие блокировки YouTube

Еще по теме

Эксперты разработали тест для ранней диагностики рака
Частицы золота помогают диагностировать рак за 10 минут
Новый способ лечения превращает раковые клетки в груди в безвредный жир
Японские ученые разработали световой имплантат для борьбы с раком