. Ксения Бородина узнала в эскортницах участниц скандального шоу

Ведущая Ксения Бородина высказалась о женщинах, продающих свое тело. Ксения любит проводить время в кругу семьи. Она воспитывает дочерей Марусю и Теону от разных браков и стремится дать девочкам всё самое лучшее. Оставаясь одна, Бородина смотрит, в том числе, новые российские сериалы. Так, теледива просмотрела драму «Жизнь по вызову» режиссера Сарика Андреасяна. В центре сюжета – Александр Шмидт, владелец эскорт-агентства (его сыграл Павел Прилучный). Вместе с командой он способен выполнить практически любое желание заказчика. Ксения призналась, что осталась не в восторге от проекта. «Очень банальный сюжет, ну и грязноват, конечно, этот сериал. Идея-то интересная. И ужасает, что сцены с эскортницами сняты по реальным историям. Какой ужас... На что идут женщины, когда продают свое тело», — объяснила теледива. Одну из ролей воплотил Владимир Сычев. Подписчица Ксении рассказала, что теперь не может смотреть фильмы или сериалы с артистом из-за его персонажа-изврашенца. Бородина с ней согласилась. «Мне он, как актер, очень нравится. Но эта роль – адский ад. Я тоже об этом подумала», — сказала звезда.Вместе с тем, во время просмотра она заметила, что некоторые герои напоминают ей знакомых людей. В частности, звезд реалити-шоу. «Пару участниц «Дома-2» я там узнала», — улыбнулась Бородина. Одна из бывших участниц шоу, Алеся Клочко, не скрывала, что зарабатывала на жизнь эскортом. Еще в 17 лет она ушла из дома и переехала в Москву. Чтобы обеспечить все свои потребности, Алеся решила пойти на крайние меры. Первое время девушке было не по себе, но затем она стала относиться к эскорту, как к работе. Другую звезду «Дома-2», Анастасию Кочервей, постигла печальная участь. Тело 28-летней модели нашли в акватории Финского залива. Об этом сообщил проплывавший на байдарке мужчина. Первым искать Анастасию начал ее отец. Он не мог связаться с дочерью. Матери Кочервей пришлось приехать из Краснодара, чтобы опознать тело девушки. Экспертиза подтвердила их родство. Бывшая участница реалити-шоу признавалась, что занималась эскортом.