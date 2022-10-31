. Ксения Собчак не избранная, заявил депутат

Худяков высказался о положении ведущей и журналистки Ксении Собчак. Политик считает, что ведущая должна срочно вернуться в Россию. Роман Худяков обратился к Ксении Собчак в своих соцсетях. Он призвал ведущую немедленно вернуться в Россию и начать давать показания. Только так она сможет вернуть себе имя и репутацию. Побег же свидетельствует о страхе, который может подтверждать причастность к делам, в которых фигурирует светская львица.Сейчас некоторые пользователи Сети заговорили о том, что Ксения Собчак имеет некоторое отношение к «верхам», которые помогают ей, дескать она относится к тусовке некой элиты, которая и спасает ее постоянно от проблем. Роман Худяков заверил, что это не так и Ксения Собчак предстанет перед законом на общих основаниях. «Нет никакой «тусовочки» родных и близких, и друзей, о которой так любят распинаться оппозиционеры-либералы, и любимчиков никаких нет. Виноват — ответишь в рамках закона. Перед законом все равны, отвечать будут все», — написал в соцсетях Худяков.