. Лолита Милявская отправилась на концерт на электричке
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Лолита Милявская отправилась на концерт на электричке

Лолита Милявская отправилась на концерт на электричке
58-летняя певица Лолита Милявская впервые за долгое время воспользовалась общественным транспортом, чтобы выступить в Подмосковье. Исполнительница хита «На Титанике» выступила во Дворце культуры подмосковного Жуковского. Артистка выбрала необычный для себя способ передвижения вместе с директором. Звезда обнародовала видео, снятое на вокзале. «Мы с Лехой сегодня решили сделать то, чего никогда не делали. У нас концерт в Жуковском, дорога занимает 2,5 часа на машине — но всё перекопано. Мы решили, что поедем на электричке. Нам сказали — 37 минут. А я в электричке не была... Да кто его знает сколько времени!»— рассказала Лолита.
Алексей проводил артистку к турникетам с билетами в руках, которые обошлись им в 230 рублей. «Что всовывать и куда?» — поинтересовалась звезда, после чего ее спутник помог разобраться с системой прохода. Лолита показала на видео и саму электричку изнутри. Певица с комфортом расположилась на сидении и выразила уверенность в том, что поездка пройдет быстро и удобно. «Не играю в жизни в близость к зрителю. Просто это мой образ жизни - если что-то можно сделать приятное для позвоночника, сделаю.  Вот сегодня выиграла почти 2 часа времени по дороге на концерт в Подмосковье. Много всего переделала, пока ехала: по релизу «Марлен», по рекламе гастрольного тура по Сибири и Уралу», — сообщила Лолита. «Вот бы встретить вас так просто в электричке. Мало кто способен из звёзд на такие подвиги», «Это ваше качество, за которое мы вас больше всего любим как артистку, потому что как человека любим просто так», «Лолиточка, вы чудо. Без комплексов. Сама простота!» — высказались пользователи соцсетей.
# Шоу-бизнес Милявская Лолита
По материалам: z-aya

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