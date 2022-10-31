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Лула да Силва победил на выборах президента Бразилии

Лула да Силва победил на выборах президента БразилииЭкс-президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва победил на выборах, набрав 50,84% голосов

Лидер Партии трудящихся Луис Инасиу и экс-президент Бразилии Лула да Силва победил на выборах главы государства. Об этом сообщает Высший избирательный суд страны (выполняет функции ЦИК), передает РИА Новости.

По результатам подсчета 99,01 процента бюллетеней, Лула да Силва набрал 50,84 процента голосов. За действующего президента Жаира Болсонару проголосовали 49,16 процента избирателей.

Второй тур президентских выборов состоялся в Бразилии 30 октября. Жаир Болсонару и Лула да Силва стали кандидатами на второй этап голосования по итогам первого тура, который состоялся 2 октября, по итогам подсчета 97,45 процента бюллетеней.

Луле да Силве 77 лет. Он возглавлял Бразилию с 2003 по 2010 год. В июле 2017 года да Силва был признан виновным в коррупции и отмывании денег, тогда его приговорили к 9,5 годам заключения. Позже срок был увеличен до 12 лет и 1 месяца тюрьмы, все это время политик пользовался правом оставаться на свободе до решения суда по апелляции. Отсидев 19 месяцев в тюрьме, в ноябре 2019 года Лула да Силва вышел на свободу. В марте 2021 года Федеральный верховный суд Бразилии отменил все обвинения в его адрес.

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По материалам: lenta.ru

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