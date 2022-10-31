. Лунный день сегодня 31 октября 2022 года

Вадим Карасев

Энергетика Луны меняется день ото дня. Используйте ее во благо, чтобы сегодня все ваши начинания увенчались успехом. В этом вам помогут советы астрологов, собранные в лунному календаре.

Сегодня замечательный день для того, чтобы попробовать распрощаться со старыми вещами и негативными воспоминаниями, а также от разрушительных ментальных барьеров. В целом этот понедельник нельзя назвать однозначно негативным днем, но Луна сегодня будет находиться не в лучшем положении относительно звезд.

Фаза Луны: 6 лунный день пройдет под эгидой Козерога. Фаза роста не самым лучшим образом сочетается со стихией Земли, представленной данным Знаком, но день нельзя из-за этого назвать опасным или неблагоприятным. Будут некоторые трудности, но они научат нас чему-то новому. Многие из нас станут чуточку мудрее.

Магнитные бури 31 октября: магнитосфера Земли немного нестабильна, но вероятность появления магнитной бури крайне мала.

Что принесет удачу сегодня

Что отпугнет успех в этот день

Домашние дела по лунному календарю

благотворительность;борьба с вредными привычками;прогулки;монотонные дела;уборка.переедание;уныние и лень;споры.

Хотя уборка в первый день недели звучит не особо привлекательно, на растущей Луне она будет весьма благоприятна. Несмотря на это, посвящать ей весь день не стоит, так как можно израсходовать все силы. Отдайте предпочтение самым важным делам, а также попробуйте избавиться от лишних вещей, мусора. Козерог хочет, чтобы мы с вами разобрали вещи в шкафах и навели порядок на кухне. Вещи, которые все еще в полном порядке, но надоели и не используются по назначению, можно смело отдать на благотворительность. Это крайне благотворно скажется на вашей карме.

Одежда и талисманы удачи на этот понедельник

При растущей Луне многие испытывают сильный прилив сил и мотивации. Поэтому эксперты советуют поддержать тонус и настрой яркими цветами в гардеробе. Знаку Козерога нравятся такие оттенки как белый, песочный и желтый. Если вы сотрудник офиса, где действуют строгие правила дресс-кода, наденьте яркий аксессуар, если вольный стиль одежды запрещен.

Талисманы дня сегодня — это всё с энергетикой Земли: украшения из серебра, растения, а также минералы данной стихии, к которым относятся обсидиан, агат, александрит и циркон. Последние два заключают в себе силу и других стихий, поэтому сегодня будут универсальными помощниками.

Финансы и работа 31 октября

Сегодня в ударе будут энергичные и деятельные люди. Благополучно пройдут дела, требующие концентрации внимания. Переговоры, напротив, могут принести много проблем. Не забывайте о развлечениях — они помогут снять напряжение после трудного рабочего дня. Если у вас есть дела, которые пока не позволяют отдыхать на полную катушку, рекомендуется заняться ими в первую очередь.





Благоприятные покупки на сегодня — презенты близким, полезные аксессуары для комфорта в доме. Также можно приобретать бытовую технику. Козерог поможет вам отличить подделку от качественной вещи. Не переплачивайте за бренд — покупайте то, что подходит вам по функциям и имеет хорошие отзывы.

Любовь и общение в 6 лунный день

Сегодня полезными станут обряды на примирение и любовь в семье. Попытки закопать топор войны увенчаются успехом, особенно если вы будете при этом максимально открытыми и искренними. В целом сегодня искренность можно назвать лучшим качеством для любого человека.

Одиноким людям сегодня стоит поменьше думать о своем положении. Если судьба захочет, то сама подарит им возможность исправить это. Тем, кто состоит в отношениях, можно попробовать перевести их на новый уровень. Это хорошее время для признаний и долгосрочного планирования.

Настроение и здоровье по лунному календарю

На растущей Луне наступает благоприятной время смены идей. Под воздействием Козерога желание найти новый фарватер в жизни немного снижается. Именно отсюда и берется основной конфликт интересов между Луной и звездами. Новые идеи лучше не осуществлять, а просто записывать или запоминать.

Нынешние лунные сутки хороши для саморазвития, чтения профессиональной литературы. Вместо изучения нового можно повторить уже известные вам знания. Полезно также бросать вредные привычки, особенно связанные с неправильным питанием. Физические нагрузки благоприятны в умеренных количествах.