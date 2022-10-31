. Максим Фадеев сообщил о важном событии в жизни

Продюсер и композитор Максим Фадеев раскрыл свой секрет на концерте в Санкт-Петербурге. Максим Фадеев поделился неожиданной новостью: недавно он официально принял христианство. Подробности важного события продюсер сначала озвучил во время своего концерта в Санкт-Петербурге, а затем опубликовал в своем Telegram-канале. Так получилось, что Фадеева не крестили в детском возрасте. Долгое время шоумен пытался разобраться в себе и понять, готов ли он к такому важному шагу. Он признается, что большое влияние на его решение оказали последние события в мире. На концерте в Ледовом дворце продюсер рассказал, что окунулся в купель еще три недели назад. Ради этого события он привез в Северную столицу родных и самых близких друзей. По словам Фадеева, в последнее время у него проснулась особая любовь к городу на Неве.«Несколько недель назад рассказывал вам о том, что я приезжал в Санкт-Петербург по очень особенному для меня поводу. На концерте в Ледовом раскрыл вам этот секрет. Так получилось, что всю жизнь я прожил некрещеным. Недавно я осознанно принял это таинство в любимом Санкт-Петербурге. В узком кругу близких. Думаю, что сегодня всем нам, как никогда, нужны вера и Бог», -написал Фадеев в Телеграм-канале. Не исключено, что артист обратился к вере не только из-за напряженной обстановки на международной политической арене, но и из-за стремительно развивающегося недуга. Известно, что Фадеев страдает из-за проблем со слухом. Еще в 90-е он получил травму, которая могла поставить крест на его творчестве. Сейчас он может выступать на сцене только со специальным прибором, помогающим компенсировать частичную глухоту.