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Матвиенко предложила регионам поддержать отечественное производство транспорта

Матвиенко предложила регионам поддержать отечественное производство транспорта

Ситуация с городским общественным транспортом во всех регионах тяжелая, но здесь не применима единая система решения вопроса, следует рассмотреть каждый субъект отдельно и отработать индивидуально. С таким предложением выступила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко на встрече сенаторов с министром транспорта РФ Виталием Савельевым в палате 31 октября.

Спикер Совфеда отметила, что по всей стране общественный транспорт старый и убитый, а система управления им хромает, при этом денег ни федеральных, ни городских на всех сразу не хватит.

«Я сторонник того, чтобы использовать новые инструменты — государственно-частное партнерство, создание условия для привлечения частных инвестиций, — уточнила Валентина Матвиенко. — Наших производителей троллейбусов, трамваев, автобусов, электробусов надо поддержать, они делают сейчас хорошие транспортные средства. Но если не будет заказа, то они просядут, а это рабочие места и налоги».

По мнению Матвиенко, отечественную промышленность надо поддерживать спросом. Например, сегодня инвесторы ищут точки применения сил, а если они будут знать, что тот или иной проект — это государственная политика, к нему подключатся институты типа ВЭБ и другие, появятся условия для вложения. Для этого нужны разные и проработанные экономические схемы, считает политик.

Валентина Матвиенко также напомнила, что развитие городского транспорта — это полная ответственность субъекта Российской Федерации и их полномочия.

«Понятно, что в силу нехватки денег нужна поддержка федерального Центра, но если мы будем эту помощь размазывать как кашу по тарелке, эффекта и результата не будет, — уточнила она. — Нужно каждый регион отработать отдельно, посмотреть, где надо электрический транспорт развивать, где есть условия для трамвая или троллейбуса, какие другие виды транспорта вводить, может, даже водный».

При этом важно, сказала спикер, чтобы министерство в плане стратегии и политики глубже включилось в вопрос развития регионов.

«То, какие у нас автобусы ходят, — это прошлый век. Надо отработать схемы», — заключила Матвиенко.

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По материалам: pnp.ru

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