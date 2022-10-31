. Матвиенко выразила соболезнования в связи с гибелью людей при обрушении моста в Индии
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Матвиенко выразила соболезнования в связи с гибелью людей при обрушении моста в Индии

Матвиенко выразила соболезнования в связи с гибелью людей при обрушении моста в Индии

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко выразила соболезнования руководству Индии в связи с гибелью людей в результате крушения навесного моста в штате Гуджарат. Телеграмма направлена вице-президенту, председателю верхней палаты парламента Индии Джагдипу Дханкхару, сообщает пресс-служба Совфеда.

Трагедия произошла в воскресенье, во время празднования Фестиваля огней. В момент обрушения на навесном мосту, построенном еще в XIX веке, находилось от 400 до 500 человек, в том числе женщины и дети. Погибли более 140 человек.

«С чувством глубокой скорби в Совете Федерации Федерального Собрания Российской Федерации восприняли трагическое известие о гибели людей в результате обрушения моста в штате Гуджарат. Прошу передать искренние соболезнования и слова поддержки родным и близким погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим», — говорится в телеграмме. 

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По материалам: pnp.ru

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