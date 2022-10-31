. Медведев увидел парадокс в сообщениях о работе украинских ПВО

Вадим Карасев

Медведев назвал парадоксом новости об успехах украинских ПВО и проблемах с электричеством

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев увидел странные закономерности, обнаруженные на Украине и не укладывающиеся в современную военную и инженерную науку. Об этом он написал в Telegram.

Политик назвал парадоксом одновременные сообщения об успехах украинских ПВО и проблемах с электричеством и водой. «Требуется вдумчивое исследование установленного парадокса», — подчеркнул зампред Совбеза.