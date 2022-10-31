. Минобороны сообщило о завершении мероприятий частичной мобилизации
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Минобороны сообщило о завершении мероприятий частичной мобилизации

Минобороны сообщило о завершении мероприятий частичной мобилизации

Генштаб ВС РФ по поручению министра обороны Сергея Шойгу направил указания командующим войсками военных округов и командующему Северным Флотом до 1 ноября доложить о завершении мероприятий частичной мобилизации. Сообщение об этом опубликовано в Telegram-канале ведомства.

В соответствии с данными указаниями, прекращены все мероприятия, связанные с призывом на военную службу граждан, пребывающих в запасе. Подготовка и вручение повесток прекращаются, подчеркнули в Минобороны.

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По материалам: pnp.ru

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