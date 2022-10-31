. На Украине после новых российских ударов начинаются аварийные отключения электроснабжения

Вадим Карасев

С 31 октября графики отключения электричества по всей Украине будут плановыми, но могут перейти в аварийные из-за массированных ракетных ударов, сказал глава правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий. Замглавы офиса украинского лидера Кирилл Тимошенко объявил введение экстренных отключений электричества в стране в связи с повреждением объектов критической инфраструктуры.

Тимошенко указал, что сейчас экстренные службы работают над ликвидацией последствий. Кудрицкий отметил, что графики отключения электроэнергии будут проводиться в "новом формате".

"Мы их вводим в новом формате, чтобы облэнерго и местные власти заранее знали, какой объем ограничений будет, и могли составить списки потребителей, которые будут отключены от электроэнергии, и в какие часы".

Плановые отключения света требуются для восстановления поврежденных линий, магистральных подстанций и поврежденных электростанций. Граждан призвали соблюдать режим экономного использования электроэнергии не только сейчас, но и в дальнейшем.

29 октября во время вечернего пика потребления электроэнергии на Украине предполагали принудительное прекращение подачи электричества по всей стране.

10 октября российские войска начали наносить удары по критической инфраструктуре Украины. В Киеве признают крупные проблемы в энергетике, которые не удается оперативно устранить. Президент Украины Владимир Зеленский констатировал разрушение 30% электростанций, что привело к массовым отключениям электроэнергии в стране и вынудило власти вводить жесткие меры экономии.

31 октября в Киеве вновь раздались взрывы. В украинской столице и пригороде пропало электричество и остановилось водоснабжение, без света остались более 350 тысяч квартир. Кроме того, известно о взрывах и отключении света в Харькове - там удар пришелся на объект критической инфраструктуры, вновь встал весь общественный транспорт. Местные СМИ сообщают о взрывах в Житомирской, Ровенской, Черновицкой, Хмельницкой областях.