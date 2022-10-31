. Наглый водитель, который врезался в машину, но считает, что виноват не он

Вадим Карасев

Герой ролика - водитель, который, собравшись уезжать, сначала сдал назад. Правда, забыл про существование зеркал заднего вида, из-за чего врезался в припаркованную машину. Произошедшее ему не понравилось. Водитель вышел из своего автомобиля и принялся ругаться, виня во всем того, кто припарковался на "его месте". В общем, бывают и такие персонажи. Осторожно со звуком, присутствует ненормативная лексика.