. Наглый водитель, который врезался в машину, но считает, что виноват не он
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Наглый водитель, который врезался в машину, но считает, что виноват не он

Герой ролика - водитель, который, собравшись уезжать, сначала сдал назад. Правда, забыл про существование зеркал заднего вида, из-за чего врезался в припаркованную машину. Произошедшее ему не понравилось. Водитель вышел из своего автомобиля и принялся ругаться, виня во всем того, кто припарковался на "его месте". В общем, бывают и такие персонажи. Осторожно со звуком, присутствует ненормативная лексика.
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По материалам: триникси

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