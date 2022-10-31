. Наталья Подольская заявила, что была готова умереть на льду
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Наталья Подольская заявила, что была готова умереть на льду

Наталья Подольская заявила, что была готова умереть на льду
Певица Наталья Подольская была в шоке от критике. В новом выпуске девятого сезона шоу «Ледниковый период» в состав жюри вошла не только Татьяна Тарасова, но и Лянка Грыу, Виктор Васильев, Ксения Алферова, Татьяна Навка. Появление Тарасовой было встречено с особенным энтузиазмом. Ранее Татьяна Анатольевна была в больнице, но смогла вернуться к съемкам. Наталья и Дмитрий выступали первыми. Тарасовой не понравился номер пары. «Несовершенно. Не смешно. Даже не весело», — отметила она. Ксения Алферова решила поддержать старания участников шоу. Она заверила, что в номере чувствовался задор, а у жены Владимира Преснякова по-особенному светились глаза.
Сегодня своими эмоциями поделилась и сама исполнительница хита «Поздно». «Конечно, в этом номере есть претензии к технике, и у меня к себе в первую очередь! Но мне кажется, нам с Дмитрием точно удалось передать настроение», — поделилась Подольская. Артистка рассказала, что осталось за кадром ее выступления на шоу. «Я в эту съемку сильно болела, желание было одно — лечь на лед и умереть. Но мы не сдадимся никогда! Будем дальше стараться радовать вас красивыми номерами», — резюмировала поп-звезда. Недавно Наталья Подольская откровенно рассказала о том, как справляется с воспитанием детей. Артистка призналась, что ей помогают няни, иначе она не смогла бы совмещать материнство и работу.
# Шоу-бизнес Подольская Наталья
По материалам: z-aya

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