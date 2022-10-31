. Назван эффективный и быстрый способ накопить деньги

Вадим Карасев

Риск-менеджер Манжос: откладывание фиксированной суммы с дохода поможет накопить капитал

Старший риск-менеджер «Алго Капитал» Виталий Манжос назвал самый эффективный и быстрый способ, как накопить капитал. Об этом он рассказал агентству «Прайм».

Эксперт подчеркнул, что самый верный путь к солидным сбережениям заключается в регулярном откладывании фиксированный суммы от своего дохода. Людям со стабильным заработком он посоветовал выделять на эти цели 10-30 процентов от месячного дохода. Для тех, чей заработок не является регулярным, Манжос порекомендовал применить тот же принцип, но откладывать определенное количество денег реже. Однако сумма не должна быть чересчур обременительной. Кроме того, следует сохранять деньги от незапланированных поступлений, например, от подработки или продажи вещей.

Наиболее быстро получится накопить серьезную «денежную подушку» тем, кто откладывает около 50 процентов своего дохода, заявил специалист. Он пояснил, что размер накоплений на непредвиденный случай должен быть равен доходу за один-три месяца. Минимальная «денежная подушка» должна позволять комфортно существовать на протяжении полугода, подытожил Манжос.

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